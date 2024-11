Milan, ufficiale: rinnovo firmato, i dettagli dell’accordo

Gabbia ha firmato il prolungamento del contratto con il club rossonero: ecco la nuova scadenza e il nuovo stipendio.

La finestra invernale del calciomercato aprirà a gennaio e il Milan in queste settimane è stata impegnata soprattutto sul fronte dei rinnovi contrattuali. Ci sono alcuni giocatori con scadenza giugno 2026 che è necessario blindare quanto prima.

I nomi più chiacchierati sono sicuramente quelli di Mike Maignan e Theo Hernandez, due pilastri della squadra di Paulo Fonseca e della nazionale francese. Se con il portiere l’accordo non sembra essere distante, invece con l’ex Real Madrid la trattativa non è ancora decollata. Poco tempo fa l’agente del terzino ha dichiarato che i contatti non erano neppure partiti, anche se recentemente Geoffrey Moncada si è dimostrato fiducioso.

Matteo Gabbia firma con il Milan: i dettagli

Sempre in scadenza giugno 2026 c’è anche Matteo Gabbia. Sicuramente la trattativa per il suo rinnovo si presentava come la più semplice, essendo in ballo cifre inferiori rispetto a quelle necessarie per rinnovare Maignan e Hernandez. Oggi c’è stata l’accelerata finale che ha portato all’intesa totale tra le parti.

Per Gabbia nuovo contratto con scadenza giugno 2029 e un aumento di stipendio che dovrebbe portarlo a percepire circa 2,2 milioni di euro netti annui, bonus compresi (oggi percepisce circa un milione). Il suo desiderio è sempre stato quello di rimanere in rossonero e in queste settimane il suo agente Tullio Tinti ha lavorato assieme al club per trovare l’accordo, finalmente arrivato.

Il Milan sui profili social ha pubblicato un primo indizio: una foto in cui si intravede Gabbia e la scritta “Locked in” accompagnata da un lucchetto chiuso. Successivamente ha diramato il comunicato ufficiale: “AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Matteo Gabbia fino al 30 giugno 2029. Matteo, classe ’99, indossa la maglia rossonera dall’età di 12 anni; con la sua determinazione e il suo contributo, sia in campo che fuori, incarna fedelmente i valori del Club. Dopo le 84 presenze e i 5 gol totalizzati fino a oggi, il Milan e Matteo continueranno a scrivere la loro storia insieme”. Anche se la trattativa non era delle più complicate, comunque non si può mai stare totalmente tranquilli finché non si arriva alle firme. Nel calcio i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo, anche se nel caso di Matteo era decisamente chiaro come sarebbe finita la vicenda.

Matteo e Florenzi al Policlinico a Milano

Prima di recarsi a Casa Milan per la firma del nuovo contratto, Gabbia ha sorpreso insieme a Florenzi, Grimshaw e Mascarello i piccoli pazienti del reparto pediatrico e di chirurgia pediatrica dell’Ospedale Policlinico di Milano, donando loro qualche attimo di spensieratezza in un periodo speciale come quello delle Festività alle porte. Solo al termine dell’iniziativa, organizzata da Fondazione Milan, il calciatore si è dedicato alle attività connesse al proprio rinnovo, a ulteriore testimonianza di quanto Matteo – che è nato sul territorio lombardo ed è cresciuto indossando il rossonero – incarni perfettamente i valori del Club e dell’intera famiglia milanista.