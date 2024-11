Milan-Marcelli, tutto vero: l’annuncio dell’agente

Nino Marcelli è un colpo di calciomercato ancora possibile: le dichiarazioni dell’agente arriva a Gianlucadimarzio.com

Un gol come quello fatto martedì sera, davanti ai propri tifosi, sotto l’incrocio dei pali, non si dimenticherà mai, a maggior ragione, poi, se la squadra avversaria è quel Milan, che ha provato ad acquistarti in estate.

Per Nino Marcelli la notte di Champions League è stata davvero fantastica, ma è solo l’inizio di un sogno che può diventare qualcosa di maggiormente concreto. La prestazione dell’attaccante non è certo passata inosservata e adesso oltre al club rossonero potrebbero esserci molte altre squadre sulle sue tracce. Difficile pensare che possa esserci ancora per molto lo Slovan Bratislava nel suo futuro. Il giocatore, con un nome e un cognome da italiano, ma nato nel capoluogo della Slovacchia, è pronto a spiccare il volo, anche se si prova a tenere i piedi per terra.

Ad esempio, per il suo agente, è meglio che continui a giocare in Under 21 anziché nella Nazionale dei grandi, allenata da Calzona: “Al momento – ha affermato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com Juraj Venglos – meglio che giochi nell’Under 21 piuttosto che in restare in panchina con i più grandi. In estate c’è anche l’Europeo di categoria in Slovacchia”.

Milan-Marcelli, l’agente: “Era troppo presto”

Un’estate che potrà essere il momento della svolta per Marcelli. Un ritorno di fiamma del Milan, dopo un anno non è infatti da escludere.

Nel frattempo arrivano solo conferme sul pressing rossonero: “Non dirò le cifre – prosegue l’agente del calciatore -, però c’è stato un interesse, dei meeting. Forse era troppo presto e non c’è stato un accordo tra i club. Lui è giovane, uno dei migliori talenti in Slovacchia, ma allo Slovan può giocare regolarmente per essere pronto al grande salto. Preferisce fare così”. Ritorno di fiamma dopo martedì? “Non dirò nulla… (ride, ndr) Dovete chiedere a quelli del Milan…”. Come è ormai noto a tutti, Nino Marcelli, che piace tanto a Jovan Kirovski, avrebbe giocato per il Milan Futuro di Daniele Bonera. Ora l’attaccante continuerà ad essere osservato sia in campionato, che nelle prossime gare di Champions League. Il Diavolo e la sua dirigenza, infatti, non hanno intenzione di perdere di vista il talento slovacco che il prossimo 29 maggio compirà 20 anni.