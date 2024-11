Milan, salta il big match: la partita perde un protagonista

La grande sfida perde un protagonista: è stato squalificato e non ci sarà per Atalanta-Milan, è ufficiale

Il Milan, che è tornato alla vittoria con il 3-2 a Bratislava contro lo Slovan in Champions League, non ha molto tempo a disposizione perché c’è già un’altra partita alle porte. Sabato pomeriggio la squadra di Paulo Fonseca scenderà in campo a San Siro per affrontare l’Empoli alle ore 18:00: l’obiettivo, manco a dirlo, è la vittoria non per rientrare nella corsa Scudetto ma per tornare il prima possibile fra le prime quattro della classifica, l’unico grande traguardo della proprietà.

Sappiamo perfettamente che la qualificazione alla prossima Champions League è l’obiettivo più grande di RedBird perché è quello che permette alla società di incassare tanti soldi e quindi garantisce solidità economica al progetto. Ad oggi però il Milan è lontano anche dai primi quattro posti e questo non va assolutamente bene. Per provare a rientrarci, e quindi rispettare quelle che sono le richieste della società, c’è bisogno di mettere in fila un po’ di risultati positivi, a cominciare da Empoli. Subito dopo, i rossoneri sono attesi dal match di Coppa Italia contro il Sassuolo e poi dalla difficilissima trasferta di Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini.

Atalanta-Milan, un grande assente: è già ufficiale

Gli orobici sono una delle squadre più in forma in Europa, e sì, non solo in Italia. Lo hanno dimostrato anche qualche giorno fa in Champions League con un clamoroso 6-1 allo Young Boys in Svizzera. Tre assist e due gol per De Ketelaere, che si sta prendendo una bella rivincita contro chi, durante il suo anno al Milan, lo ha aveva definito pacco e bidone, ma anche contro un allenatore (Pioli) e una società (post Maldini) che non ha minimamente creduto in lui.

Il belga sarà sicuramente un protagonista della partita contro il Milan del prossimo 6 dicembre, ma l’Atalanta non avranno il vero grande top player della squadra: Gasperini. L’allenatore infatti è stato squalificato per due giornate, e quindi salterà le partite in panchina contro Roma e, appunto, Milan, in seguito all’espulsione nella partita di Parma. “Il quarto uomo continuava a fissarmi e io gli ho detto di guardare la partita“, aveva detto il Gasp subito dopo il match per spiegare l’espulsione. Una squalifica pesante per lui che quindi non sarà in panchina per queste due grandi sfide, ma la sua squadra saprà benissimo cosa fare.