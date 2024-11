Ricavi Milan in Champions League, la cifra è già enorme. E può ancora crescere

Quanto ha incassato finora il Milan in Champions League: la cifra è già molto alta e può ancora crescere, i dettagli

La vittoria contro lo Slovan Bratislava in Champions League non è bastata a convincere i tifosi. Che, come sabato contro la Juventus, non hanno apprezzato la prestazione e la qualità del gioco espressa dalla squadra di Paulo Fonseca. Il Milan ha un evidente problema, e questo non si può nascondere, ma il percorso in Europa è fin qui molto positivo: al momento i punti in classifica sono nove, e con altri nove punti nelle prossime tre c’è il 100% di possibilità di andare alla fase successiva del torneo senza passare dai Play Off.

I rossoneri giocheranno tra pochi giorni contro la Stella Rossa, poi a gennaio sarà il turno di Girona prima e Dinamo Zagabria poi. Insomma, tre avversari decisamente alla portata che possono far sognare il Milan: tre vittorie sono possibili, così da evitare lo spareggio e raggiungere gli ottavi di finale. La Champions League è una competizione fondamentale per i conti del club perché garantiscono introiti di grande livello anche con questo nuovo format. E infatti finora l’incasso del club di via Aldo Rossi, come raccontato da Calcio&Finanza, è già altissimo (e può ancora crescere in maniera sostanziosa).

Quanto ha incassato il Milan finora in Champions League, i dettagli

Con questo nuovo format c’è una novità che riguarda i premi partita: sono più bassi rispetto a prima ma è previsto un bonus in base al piazzamento nella maxi classifica. Ed è questo che potrà permettere al Milan di aumentare di parecchio i ricavi dalla competizione, che finora sono già ottimi.

I rossoneri infatti hanno incassato finora quasi 47 milioni: una cifra enorme che, come detto, può soltanto migliorare. La somma è così suddivisa:

Bonus partecipazione: 18,62 milioni

Quota europea: 17,2 milioni

Quota non europea: 4,16 milioni

Bonus risultati: 6,3 milioni

Posizione in classifica (finora): 275mila euro

Totale: 46,6 milioni

Come abbiamo visto, nel totale è inserita anche la voce “posizione in classifica” che, nel caso del Milan, può migliorare e diventare eccezionale. In una proiezione positiva, e quindi con la vittoria delle prossime e ultime tre partite, i rossoneri potrebbero chiudere questa prima fase del torneo nei primi 8 della classifica. E questo garantirebbe al club una cifra ancora più alta. Insomma, Gerry Cardinale può certamente sorridere. Ora sperano di farlo anche i tifosi: con un incasso che può raggiungete vette altissime, il Milan può pensare di investire almeno una parte sul mercato di gennaio.