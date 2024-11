Torna al Milan, l’annuncio riempie di gioia i tifosi rossoneri

L’annuncio di Ibrahimovic fa sorridere i tifosi: il giocatore è ad un passo dal rientro, ecco le parole dello svedese

Il Milan torna subito a lavoro per preparare la partita contro l’Empoli in campionato, in programma sabato alle 18:00. Dopo la brutta partita contro la Juventus, i rossoneri sono riusciti a vincere in Champions League a Bratislava: non una grande prestazione, ma i tre punti erano troppo importanti per la classifica della competizione europea. Ora i rossoneri hanno la possibilità di andare direttamente agli ottavi, e senza passare dai Play Off, vincendo le altre tre.

Per Paulo Fonseca è comunque tempo di grandi critiche nonostante la vittoria: i tifosi sono delusi dalle prestazioni dalla squadra e per lui, che non è mai stato ben accolto dalla piazza, sta diventando difficile riuscire a convincerli. Il portoghese però come è giusto che sia va avanti per la sua strada e con le sue idee, e lo farà anche nelle prossime partite. Intanto si avvicina anche il mercato di gennaio: il Milan ha l’obiettivo di rientrare il prima possibile nella corsa Champions League, sperando poi di avvicinarsi alle prime posizioni. Per farlo potrebbe essere necessario fare qualche acquisto durante la sessione invernale. Ce n’è uno che è certo ed è davvero… vicinissimo. Ad annunciarlo è stato lo stesso Ibrahimovic.

Ibrahimovic annuncia il ritorno: rientro ad un passo

Prima della partita contro lo Slovan Bratislava, il dirigente svedese ha parlato ai microfoni di Sky Sport proprio delle possibili operazioni di mercato. Ibra ha aperto alla possibilità di investimento se dovesse essere necessario (“Parliamo sempre col mister per capire se serve o non serve qualcosa“) ma ci ha tenuto a sottolineare che sta per arrivare un importante rientro in campo.

Si parla infatti tanto dell’acquisto di un altro centrocampista, in particolar modo di un vice Fofana, ma intanto sta per tornare Ismael Bennacer. L’algerino si è infortunato gravemente al polpaccio ad inizio settembre in Nazionale durante la sosta; dopo l’operazione, il centrocampista ha dovuto lavorare duramente per recuperare e adesso è ad un passo dal ritorno in campo a Milanello. Ibrahimovic ha infatti annunciato che la settimana prossima Bennacer tornerà. Per adesso, ovviamente, si parla di un ritorno al centro sportivo, dove lavorerà in campo e col pallone per ritrovare condizione e ritmo. A questo punto non è da escludere che entro la fine del 2024 potremmo rivederlo almeno fra i convocati. Insomma, una bella notizia per i tifosi: da come tornerà, sarà poi più chiara l’idea di se e come investire sul mercato.