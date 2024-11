Colpo di scena Alex Jimenez, tifosi del Milan impietriti

Nuovo capitolo per Alex Jimenez che è rimasto fortemente deluso dalla sua avventura in Italia a bordo del Milan.

Avventura italiana non proprio da ricordare per Alex Jimenez che nel luglio del 2023 è stato portato in Serie A dal Milan. Prestito con opzione sul riscatto da parte dei rossoneri che dopo un anno dal suo arrivo si sono decisi a pagare i 5 milioni di euro richiesti dal suo ex club.

Lasciarlo andare non è stata una decisione a cuor leggero da parte del Real Madrid che ogni anno produce tanti profili di livello e che, per forza di cose, qualcuno se lo lascia sfuggire. Forse questo non è propriamente il caso dello spagnolo che da quando si è trasferito in Italia ha fatto grande fatica a lasciare il segno. Doveva essere il sostituto principale di Theo Hernandez e invece è finito ai margini.

Oggi l’ex Blancos gioca in Serie C, con il Milan Futuro, e nelle gerarchie di Paulo Fonseca è stato scavalcato da Filippo Terracciano. Terzino prevalentemente destro che all’occorrenza può giocare anche sulla corsia opposta. Insomma, dopo oltre un anno dal suo trasferimento, Jimenez sembra tutt’altro che felice ed è per questo che starebbe facendo delle serie valutazioni circa il suo futuro.

Milan, cessione Jimenez: il difensore spiazza tutti

Non solo al Milan ma anche in Italia visto che il classe 2005, rivela Milan Zone, starebbe cominciando a desiderare un ritorno in patria. In Spagna continuano a seguirlo diversi club tra i quali figura anche lo stesso Real Madrid che anche nel suo caso ha deciso di inserire una clausola sulla possibile riacquisizione del cartellino. Al momento i presupposti per un ritorno a Madrid, però, non ci sono.

Jimenez quando è passato al Milan ha firmato fino al 2028 con tanto di opzione per il rinnovo fino ad un altro anno. Attualmente, però, la sua avventura sembra destinata ad interrompersi a breve. I rossoneri starebbero pensando per lui ad un prestito anche se in caso di cessione definitiva il club non opporrà troppa resistenza. Con i meneghini il diciannovenne laterale sinistro ha giocato un totale di 5 spezzoni di gara, apparizioni da dividere tra Serie A e Coppa Italia.

Tutto questo al primo anno con Stefano Pioli, la stagione successiva è invece stato dirottato all’interno della seconda squadra e non ha ancora fatto il proprio esordio tra i grandi. In tutto questo Jimenez starebbe anche pensando di cambiare procuratore e di affidarsi a qualcuno che possa regalargli una volta per tutte la tanto attesa volta in carriera. Il Milan spera di non avere altri rimpianti.