Doppia opzione in Serie A, Calabria è pronto a dire sì

Davide Calabria potrebbe lasciare il Milan già durante il calciomercato di gennaio: sarebbero due le opzioni sul tavolo del terzino destro rossonero

Tornato titolare dopo oltre due mesi, Davide Calabria non ha certo fornito una prestazione all’altezza. Il terzino, schierato dal primo minuto, nel match di Champions League, contro i modesti avversari dello Slovan Bratislava, ha sbagliato in occasione della rete del momentaneo 1-1 degli padroni di casa.

Il giocatore italiano, anziché scappare all’indietro ha deciso di aggredire l’avversario. Un aggressione non andata a buon fine, tanto da lasciare campo libero all’autore del gol. Un errore grave, sottolineato in conferenza stampa da Paulo Fonseca, che però non ha fatto nomi, non indicando alcun colpevole. Ma è evidente che tra i giocatori che hanno più sbagliato individualmente c’è anche Davide Calabria, che al 74esimo ha lasciato il campo ad Emerson Royal. Il brasiliano oggi è certamente il titolare del Diavolo e sabato sera contro l’Empoli toccherà nuovamente a lui.

Milan, Calabria verso l’addio: ecco chi lo vuole

E’ probabile che contro il Sassuolo, in Coppa Italia, ci sia spazio, invece, per Davide Calabria, ma ormai è evidente che l’italiano non sia più un imprescindibile. Anzi, ormai è sempre più concreta la possibilità che il giocatore lasci il Diavolo nel 2025.

Il contratto scadrà fra qualche mese, il prossimo 30 giugno, e la trattativa è ormai ferma da tempo. Senza un cambio di rotta – ormai davvero complicato – Calabria farà le valigie a breve. Ad oggi la squadra che più si è interessata al terzino italiano è sicuramente il Galatasaray, che ci ha provato la scorsa estate ed è pronto a fare un nuovo tentativo anche in inverno. Chissà che il giocatore non cambi idea e non decida di provare un’esperienza ad Istanbul, dove troverebbe tanti calciatori che sono stati in Serie A.

L’idea principale di Calabria, però, è quella di continuare a giocare nel massimo campionato italiano e qui c’è una squadra che lo sta seguendo da tempo ed è la Roma di Claudio Ranieri. Possibile che il suo approdo nella Capitale si concretizzi in estate, a parametro zero, ma il Milan potrebbe liberare il suo attuale capitano anche per un indennizzo di circa 3-4 milioni di euro. Sempre in Serie A attenzione all’interesse di un altro club, come il Torino, che cerca un giocatore d’esperienza da aggiungere nella propria rosa

