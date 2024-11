Fonseca corre ai ripari: cambio modulo in casa Milan

Cambio modulo in vista per Paulo Fonseca con il tecnico portoghese che appare intenzionato a modificare lo schieramento in campo in vista dei prossimi impegni.

Il pareggio in casa contro la Juventus per 0-0 e la vittoria non senza ansie ottenuta in casa dello Slovan Bratislava non hanno di certo soddisfatto il Milan e Paulo Fonseca, pronto a rivedere le proprie scelte per dare maggiore equilibrio alla squadra.

Nonostante stia cambiando spesso la formazione titolare, Paulo Fonseca non sembra aver trovato ancora la quadra perfetta del suo Milan che sta vivendo una prima parte di stagione fortemente altalenante. La situazione in classifica non lascia tranquilli i rossoneri che vedono scappare le prime in classifica ed allontanarsi i posti per la qualificazione alla prossima Champions League. L’allenatore portoghese sembra intenzionato a cambiare modulo per provare a regalare alla propria squadra maggiore equilibrio in mezzo al campo.

Fonseca ribalta il Milan, cambio modulo in vista delle prossime partite

Stando a quanto affermato da TuttoSport, Paulo Fonseca sembra essere intenzionato a rinforzare la linea mediana della squadra rossonera. Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana stanno facendo fatica a fare il dovuto filtro in mezzo al campo ed il tecnico sembra intenzionato ad affiancare loro un nuovo mediano.

L’intenzione sembra quella di andare a comporre un centrocampo a tre con uno tra Loftus-Cheek e Yunus Musah ad affiancare la coppia titolare per dare maggiore quantità in mezzo al campo. Una scelta che andrebbe a creare di fatto un tridente formato da Rafael Leao e Christian Pulisic che dovranno agire sulle fasce in supporto di Alvaro Morata.

Una soluzione, quella del 4-3-3 più classico, che potrebbe essere messo in atto già nella partita di sabato contro l’Empoli, fondamentale per il cammino in campionato della squadra rossonera. Un altro passo falso andrebbe a complicare in maniera netta la rincorsa del Milan ad uno dei primi quattro posti considerato il fatto che le concorrenti stanno tenendo un ritmo forsennato.

Per quello che riguarda la sfida contro l’Empoli sembra destinato a tornare al centro della difesa Matteo Gabbia così come Malick Thiaw mandando di nuovo in panchina la coppia che ha giocato a Bratislava formata da Tomori e Pavlovic. In attacco ritorno dal primo minuto sia per Leao, partito dalla panchina in Champions League e per Morata, squalificato nella vittoria in trasferta della squadra rossonera in terra slovacca.