La morte distrugge il mondo Lazio, tutta la Serie A in lutto

Brutta notizia per la Lazio e per i tifosi. Un lutto improvviso sconvolge moltissimi tifosi, soprattutto i più longevi e storici.

La Lazio è senza dubbio una delle squadre rivelazione del campionato in corso di Serie A. La formazione allenata da Marco Baroni, senza grossi favori del pronostico, sta riuscendo a convincere tutti a suon di vittorie e bel gioco. La classifica dice tutto: ad oggi i biancocelesti sono nel gruppo delle seconde, a solo una lunghezza dalla capolista Napoli.

Momento dunque molto felice per la Lazio, anche in Europa League dove sta dominando la fase a girone unico con 4 vittorie in 4 partite. Insomma, i tifosi della formazione capitolina possono gioire e guardare al futuro con grande enfasi e speranza, nonostante in estate fossero rimasti perplessi dagli adii di alcuni ‘senatori’ come Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson.

Una notizia però giunta da poche ore e confermata dal Corriere dello Sport sta rovinando l’umore di moltissimi appassionati biancocelesti. Infatti in casa Lazio si registra un doloroso lutto, la scomparsa di un personaggio che ha fatto la storia della Lazio e dello sport nella città di Roma. Una pessima notizia che certamente farà dispiacere i tifosi più longevi e attenti del club laziale.

I tifosi della Lazio piangono per l’addio dello storico dirigente

A lasciarci nelle scorse ore è stato un personaggio come detto molto importante per la Lazio calcio. Stiamo parlando di Antonio Nottola. Come riferito dal Corriere dello Sport, l’uomo, ex dirigente aziendale e sportivo, è scomparso nella serata del 26 novembre, all’età di 93 anni.

Un nome che forse non dirà molto ai tifosi più giovani e nati negli ultimi decenni, ma sicuramente è stata una figura rilevante per la Lazio più vincente di sempre, quella a cavallo tra gli anni ’90 e 2000. Nottola infatti, ex dirigente di banca e direttore di Banca di Roma, è stato vice-presidente della squadra capitolina durante l’era Sergio Cragnotti, il patron laziale che portò alla vittoria del secondo Scudetto.

Una figura legata alla finanza ma anche allo sport quella di Nottola, che lavorò al fianco di Geronzi anche alla nascita di Capitalia, anche se rimase coinvolto nello scandalo del crack Cirio qualche anno dopo. Molto legato alla Lazio, fu tra i fautori dell’accordo di sponsorizzazione del Banco di Roma con la società biancoceleste. Inoltre ricoprì il ruolo di presidente negli anni ’80 dell’omonima squadra di basket che dominò la Serie A1 italiana.

“La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nel mondo finanziario, sportivo e in chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo” – ha scritto la famiglia di Nottola in una nota nell’annunciare la sua dipartita.