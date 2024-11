La scelta è fatta: un solo nome per gennaio, che colpo per il Milan

Concorrenza agguerrita per il Milan che spera di fare prima delle big: svelato l’obiettivo di calciomercato per gennaio.

Mentre gennaio continua ad avvicinarsi a grandi falcate, il Milan sembra aver finalmente capito quali saranno le sue prossime. O, per meglio dire, quale sarà la sua unica mossa durante la prossima finestra invernale di calciomercato. C’è già un nome caldo sulla strada che porta a Milano.

I rossoneri hanno tutte le intenzioni di migliorare la propria rosa e a quanto pare lo faranno in maniera ponderata. Non c’è nessuna carrellata di giocatori in arrivo a Milanello, anche perché a gennaio è sempre difficile fare acquisti, il club meneghino si concentrerà piuttosto su ciò che serve davvero. Il prossimo obiettivo di Zlatan Ibrahimovic è stato svelato.

Novità importanti in arrivo per quanto riguarda il futuro del Milan, ad aver fatto luce sul club di Paulo Fonseca è stato il portale di Calciomercato.it che, durante Zona Rossonera in onda su YouTube, ha lasciato tutti a bocca aperta. Ora i tifosi sperano che sia davvero lui il prossimo giocatore a vestire la prestigiosa maglia a strisce rossonere.

Milan, tutto deciso: a gennaio arriva lui

Nomi caldi a centrocampo per il club meneghino che cerca rinforzi soprattutto in regia: la volontà del club è ora quella di strappare Samuele Ricci al Torino. I granata ad inizio stagione avevano dato delle sensazioni positive ma ora la squadra allenata da Paolo Vanoli appare in caduta libera. Per questo più di qualche elemento potrebbe spingere per la cessione e potrebbe farlo a partire già dalle prossime settimane.

Contratto in scadenza nel 2026 e addio pressoché scontato da parte dell’ex Empoli ormai diventato un punto fermo anche della Nazionale. L’obiettivo del classe 2001 è confermarsi in azzurro soprattutto in vista della Coppa del Mondo e per farlo ha bisogno di fare un salto di qualità a livello di club. Vista la sua situazione contrattuale, Ricci rappresenta un’assoluta occasione di mercato.

In passato il Torino ha chiesto qualcosa come 40 milioni di euro per cederlo ma nessuno ha deciso di accettare le richieste, nemmeno la Lazio che in passato è stata forte sul giocatore. Oggi Ricci può andare via e il Milan spera di bruciare la concorrenza, soprattutto quella delle big d’Europa. Nelle prossime settimane il regista granata potrà andare via e farlo in cambio di una somma vicina ai 20/25 milioni.