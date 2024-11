Le parole distruggono i tifosi: non sarà più possibile vedere Sinner

Le ultime dichiarazioni distruggono i suoi tifosi, non sarà più possibile vedere Jannik Sinner: ci sono pochi dubbi

Il 2024, dal punto di vista sportivo, si è concluso per Jannik Sinner. Lo ha fatto nel migliore dei modi mettendo in bacheca un altro trofeo importante. Quello della Coppa Davis, per il secondo anno consecutivo, con la collaborazione di Matteo Berrettini e di tutta la nazionale azzurra. I tifosi non possono che essere soddisfatti, almeno fino a quando non sono state rilasciate le ultime dichiarazioni. Le stesse che lasciano i sostenitori completamente senza parole.

D’altronde non potrebbe essere altrimenti. A parlare, questa volta, ci ha pensato il numero uno della FITP, Angelo Binaghi. Nel corso di una intervista che ha rilasciato ai microfoni del “Corriere dello Sport” il presidente della Federazione ha voluto lanciare un ultimatum nei confronti della Rai. O l’azienda tende a trattare il tennis come fa con il calcio, oppure i diritti se li tengono stretti loro ed i match di Sinner non potranno essere più visti in chiaro.

Allarme Sinner, non sarà più possibile vederlo: le ultime

“I diritti televisivi sono nostri e io, da presidente, ho il dovere di difendere questo popolo” ci tiene a sottolineare Binaghi. Proprio quest’ultimo ha precisato che la gestione dell’offerta tennis è insufficiente. Non accetta il fatto che Sinner possa essere visto su Rai 2 e non su Rai 1. La risposta da parte dei vertici dell’azienda? Valutazioni di marketing che non hanno permesso questo passaggio. Una giustificazione che, però, il numero uno della FITP non ha digerito.

Binaghi, inoltre, ci tiene a precisare che il loro scopo non è commerciale ma divulgativo. Nel caso in cui la Rai non dovesse soddisfare le loro richieste allora si opterà per una alternativa: si tratta di SuperTennis che potrebbe mandare in onda i match dell’altoatesino. “Se la Rai non ci sarà le giuste risposte offriremo il nostro tennis sul canale tematico. Vogliamo vedere più tennis, di certo non su Rai 2“.

Quello che chiede Binaghi è che il tennis venga trattato proprio come la Nazionale di Calcio. “Non sopporto che Rai 1 consideri il tennis uno sport minore. Gli ascolti dicono il contrario“. Nel corso dell’intervista, inoltre, ci ha tenuto a specificare che quando Jasmine Paolini è arrivata in finale in quel di Wimbledon i tifosi azzurri non hanno potuto assistere al match in chiaro sulla Rai. Adesso non resta che attendere la risposta da parte dei vertici alti dell’azienda televisiva italiana.