L’undici di Fonseca per Milan-Empoli: è la miglior formazione possibile?

La probabile formazione per Milan-Empoli: Fonseca schiera il miglior undici possibile ad oggi?

Il Milan torna in campo domani in campionato dopo aver vinto a Bratislava in Champions League. A San Siro arriva l’Empoli, e l’obiettivo è ovviamente solo uno: vincere. I rossoneri vengono da due pareggi di fila contro Cagliari e Juventus e adesso non possono sbagliare: i tre punti sono necessari anche per rientrare il prima possibile nella corsa ai primi quattro posti della classifica, che altrimenti rischiano di allontanarsi troppo. E quale occasione migliore per farlo?

L’Empoli ha iniziato benissimo la nuova stagione ed è una squadra difficile da affrontare, ma non può essere una giustificazione: domani il Milan deve vincere, e basta. Ancora meglio se con almeno sprazzi di gioco di un livello più alto rispetto a quelli contro Juventus e Slovan Bratislava. Oggi Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match e, come sempre, ha dato importanti spunti di riflessione. E in merito alle scelte di formazione, non ha voluto esprimersi (“Tanto fra un’ora la saprete, e non sono io a dirla“). Detto, fatto: è passata più di un’ora ma alla fine la formazione è stata svelata.

Milan-Empoli, la probabile formazione: Fonseca coi “titolarissimi”

Stando a quanto riportato da Sky Sport, il Milan dovrebbe schierare la miglior formazione possibile in questo periodo. La notizia è che Rafael Leao tornerà in campo dal primo minuto dopo la panchina di Bratislava: il portoghese sta dando segnali positivi di crescita e Fonseca vuole dargli continuità. Ma chi giocherà insieme a lui in attacco?

La scelta dovrebbe ricadere su Yunus Musah, fra i giocatori più in forma dell’ultimo periodo dei rossoneri: giocherà come sempre da esterno a destra, con Christian Pulisic confermato al centro e Alvaro Morata come punta centrale. Dietro di loro, la solita coppia Fofana–Reijnders. Entrambi ad oggi sono insostituibili, in particolare modo il mediano francese, che è anche diffidato: con un’ammonizione rischia di saltare l’Atalanta ma… “la partita più importante è la prossima e oggi non possiamo fare a meno di lui“, ha detto Fonseca in conferenza. Completa la formazione la linea a quattro di difesa davanti a Mike Maignan: Emerson Royal torna titolare, in mezzo la coppia Gabbia–Thiaw, cioè quella che offre più solidità e sicurezze al momento, e Theo Hernandez a sinistra.