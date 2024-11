Milan con la coppia Morata-Abraham: Fonseca fissa la condizione

Rivedremo i rossoneri con due centravanti assieme come nel derby? Fonseca in conferenza ne ha parlato.

Il Milan sta vivendo una stagione con alti e bassi: in Champions League la situazione è abbastanza positiva, mentre in Serie A sono stati buttati via troppi punti. Per questo sabato contro l’Empoli non si può sbagliare. A San Siro sarà obbligatorio conquistare i 3 punti.

La partita di martedì contro lo Slovan Bratislava non è stata particolarmente convincente, ha confermato la fragilità che troppo spesso ha la squadra in fase difensiva. A volte ci sono problemi tattici, in altri casi sono errori individuali che portano a subire dei gol evitabilissimi. Paulo Fonseca continua a cercare il giusto equilibrio e spera di non avere brutte sorprese nel match di Serie A contro l’Empoli.

Milan-Empoli: rossoneri con il doppio attaccante?

L’allenatore portoghese non ha escluso una possibile sorpresa nella formazione che schiererà sabato a San Siro. Oggi è difficile dire quale possa essere, anche se una domanda durante la conferenza stampa ha fornito uno spunto.

A Fonseca è stato chiesto se l’utilizzo contemporaneo di Alvaro Morata e Tammy Abraham possa essere una soluzione riproponibile nel corso della stagione. Questa la sua risposta: “Rimane una possibilità nella mia testa. Possiamo giocare con due attaccanti contro strutture che ci permettono di avere un vantaggio“. Non si è sbilanciato nel dire che potremmo vedere tale formula contro l’Empoli, però non si può escludere completamente.

La prima volta in cui Fonseca aveva schierato la coppia Morata-Abraham è stato il derby di campionato vinto contro l’Inter. L’utilizzo dello spagnolo alle spalle dell’inglese, più da trequartista che da attaccante, era stata una mossa in grado di creare problemi inattesi alla squadra di Simone Inzaghi. Anche nelle successive partite di Serie A contro Lecce (vittoria 3-0) e Fiorentina (sconfitta 2-1) c’è stata la riproposizione di questo tandem, poi abbandonato.

Considerando che spesso Morata arretra tanto, potrebbe fare comodo avere un centravanti in grado di riempire l’area. Come ha detto Fonseca, dipende dal tipo di avversario. A volte avere due punte potrebbe portare vantaggi, in altre magari no. La cosa certa è che entrambi devono riuscire a trovare la via del gol con maggiore continuità: finora ne hanno segnato 3 a testa. E Alvaro non va in rete in Serie A da Milan-Lecce del 29 settembre.