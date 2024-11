Non è tutto da buttare: statistiche e record del Milan in Champions League

Numeri e statistiche (e anche record) del Milan nella Champions League 2024-2025: è la prova che non è tutto da buttare

Non è bastata la vittoria contro lo Slovan Bratislava per placare le critiche nei confronti del Milan e di Paulo Fonseca. I rossoneri hanno conquistato tre punti importanti, e ora si fa più concreta l’ipotesi di un passaggio diretto agli ottavi di finale del torneo: basta vincere le prossime tre gare, contro Stella Rossa, Girona, Dinamo Zagabria, per avere la certezza aritmetica di passare il turno, e sarebbe un gran risultato considerato le prime due sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen.

Nonostante le grosse (spesso anche aspre ed esagerate) critiche nei confronti del Milan e di Fonseca, c’è da dire che, invece, non è poi così tutto da buttare come si pensa. Infatti, le statistiche raccolte dai rossoneri in questa primissima parte della Champions League sono di assoluto valore. Numeri assolutamente positivi raccontano che il cammino della squadra nel torneo europeo è ottimo: è chiaro che la qualità del gioco non può entusiasmare la piazza ma quello fa parte del percorso, che può e deve migliorare, è importante però che almeno ci siano i risultati. E quelli non mancano (e tracciano una strada che fa per forza essere ottimisti).

Milan in Champions League, numeri e statistiche: Fonseca come Sacchi

La vittoria di Madrid dello scorso 5 novembre è quella che ha dato più valore al percorso finora di Champions League. Ed è anche il risultato che permette al Milan, oggi, di poter pensare di qualificarsi agli ottavi addirittura senza passare dai Play Off: per farlo è però importante vincere le prossime tre, anche se sembra esserci un po’ di margini per potersi permettere anche di lasciare per strada qualche punto – ma è meglio non farlo.

Partiamo da un dato statistico che riguarda i dribbling riusciti per partita: il Milan è primo con 13,8. Inoltre, è anche la squadra con più tiri bloccati (30). C’è un pari merito, invece, con Bayer Leverkusen (ed è poco dietro il Manchester City di Guardiola) per la precisione media dei passaggi: 90%. Il percorso in Champions dei rossoneri era iniziato con la sconfitta di San Siro contro il Liverpool, che è anche l’unica squadra ad aver vinto cinque partite su cinque nel torneo finora. Il Milan però è stata l’unica squadra a segnare almeno un gol contro; non ci è riuscito nemmeno il Real Madrid. A proposito dei Blancos, non perdevano al Santiago Bernabeu da 15 anni. L’ultimo dato interessante che riguarda Fonseca: il tecnico portoghese ha eguagliato il record di Sacchi del 1989 segnando tre gol in tre partite consecutive.