Può raggiungere Pioli in Arabia Saudita: l’addio al Milan si avvicina

I rossoneri possono pensare di cederlo già a gennaio: l’Arabia Saudita e l’Al-Nassr può diventare un’occasione

Il Milan ha vinto in Champions League contro lo Slovan Bratislava e questo gli ha permesso di sperare in maniera concreta di qualificarsi agli ottavi della competizione. Sarebbe un traguardo importante pensando che il torneo era iniziato con le due sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen. Il problema è che i tifosi non sono comunque soddisfatti per le prestazioni offerte della squadra, che sono tutt’altro che esaltanti – in linea con quanto avvenuto sabato a San Siro contro la Juve.

Ora c’è l’Empoli, dopodiché la Coppa Italia contro il Sassuolo e tantissimi altri impegni fra campionato e, ancora, la Champions League. Paulo Fonseca deve fare i conti con le solite critiche da parte dei tifosi ma lui va avanti per la sua strada. In questa fase, e con così tante partite davanti, è fondamentale il supporto e il sostegno di tutta la rosa, anche di chi non è riuscito, fino ad oggi, a dare il suo apporto come ci si aspettava. Per Loftus-Cheek è stato un inizio di stagione molto complicato, ed è una sorpresa considerando che nella scorsa, con Pioli, ha giocato il suo miglior anno in carriera.

Il Milan può cederlo a gennaio: 40 milioni in arrivo?

La sensazione, in questi primi mesi della nuova stagione, è che l’inglese non sia in linea con le richieste tecniche e tattiche di Fonseca nel ruolo di trequartista. Lo scorso anno, con Pioli, era un elemento chiave in quella posizione, quindi cosa è cambiato? Semplice: il ruolo è lo stesso, ma la funzione è completamente diversa. Ed è quello il suo più grande problema.

Non è un caso che Fonseca lo ha provato qualche metro più dietro, di fianco a Fofana per esempio, in modo da giocare un po’ meno nel traffico e con più spazio davanti ma è chiaro che le prestazioni offerte finora non possono essere soddisfacenti. Ecco quindi che potrebbe farsi avanti l’ipotesi di un addio nel mese di gennaio, e fra le ipotesi più calde potrebbe essere l’Arabia Saudita, nello specifico l’Al-Nassr proprio di quel Pioli che, nella scorsa stagione, è riuscito a farlo rendere come non ci era riuscito nessun altro prima. Ma quanto vale oggi Loftus-Cheek? Il Milan lo ha acquistato per i canonici 20 milioni dal Chelsea, oggi potrebbe provare a piazzarlo altrove per almeno il doppio.