Reijnders, che numeri in Champions: il Milan accelera per il rinnovo

Il centrocampista olandese sta disputando una buona stagione e il club rossonero spera di trovare presto l’accordo totale sul nuovo contratto.

Tra i giocatori del Milan che stanno facendo meglio in questi mesi c’è sicuramente Tijjani Reijnders, che sembra salito di livello rispetto alla prima annata in Italia. E ha ancora parecchio margine di crescita, quindi dobbiamo aspettarci ancora più prestazioni di alto livello e continuità.

In 16 presenze stagionali ha finora totalizzato 4 gol e 3 assist con la maglia rossonera, mentre con la nazionale olandese 2 gol e 1 assist in 5 partite di Nations League. Sta vedendo meglio la porta in confronto alla scorsa stagione e questo è un aspetto molto importante. In passato era stato a volte poco lucido e troppo impreciso negli ultimi 20 metri, negli ultimi mesi ha fatto dei progressi evidenti e punta a migliorarsi ulteriormente.

Milan, Reijnders: i dettagli del nuovo contratto

Come messo in evidenza da Whoscored, l’ex AZ Alkmaar è il giocatore con la più alta percentuale di passaggi riusciti in Champions League: ben 96,4%. Palla al piede è uno molto preciso, dunque. Inoltre, risulta anche essere il centrocampista centrale con più gol realizzati finora: 3. Numeri niente male.

Il Milan conosce da tempo il valore di Reijnders e, avendone avuto conferma ulteriore in questa prima parte di stagione, vuole rinnovare il suo contratto. Ha già fatto recapitare un’offerta, incassando la volontà del giocatore di firmare un nuovo accordo. Le parti stanno discutendo i termini e c’è la sensazione che si arriverà a un’intesa totale tra non molto.

Oggi il nazionale olandese percepisce uno stipendio netto annui di circa 1,8 milioni di euro, la società rossonera è pronta a garantirgliene circa 3,5 con il nuovo contratto. Trapela ottimismo sul buon esito della trattativa. Tijji è molto felice a Milano e spera di rinnovare. Ovviamente, sullo sfondo non mancano club esteri interessati a lui: più volte si è parlato di Barcellona e Manchester City. Acquistato per circa 20 milioni nel mercato estivo 2023, sicuramente la sua valutazione è cresciuta e in estate potrebbero arrivare proposte da 50-60 milioni.

Il Milan conta di blindarlo contrattualmente e di respingere eventuali offerte. Poi, come il caso Sandro Tonali insegna, nessuno è incedibile quando arriva una proposta economica particolarmente ricca. Vedremo cosa succederà a fine stagione, intanto i rossoneri se lo godono e sperano di arrivare alle firme del nuovo contratto in tempi brevi.