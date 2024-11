Camarda, è finita: ormai non ci sono più dubbi

È tutto pronto per un cambiamento epocale nella giovane carriera di Francesco Camarda: ecco cosa è successo nelle ultime ore

Circa un anno fa fece il suo debutto nel campionato italiano, entrando nei minuti finali della partita vinta dal Milan contro la Fiorentina, diventando il più giovane esordiente della storia della Serie A (15 anni, 8 mesi e 15 giorni).

Da quel momento, Francesco Camarda ha continuato a lavorare duramente guadagnandosi gli onori della cronaca e confermando di essere una potenziale stella del futuro. Un futuro nemmeno troppo lontano, perché per il classe 2008 azzurro i palcoscenici più prestigiosi sembrerebbero essersi aperti in maniera definitiva.

Camarda ha finora accumulato quattro presenze in questa stagione, due in Serie A (69 minuti) e due in Champions League, per un totale di 90 minuti in campo. Un ottimo bottino, se si considerano la sua giovane età e i nomi dell’attacco rossonero, così come ottime sono state le sensazioni trasmesse all’allenatore e all’ambiente.

A proposito di Fonseca, il tecnico portoghese si era così espresso alla vigilia della gara contro il Cagliari che Camarda ha giocato addirittura da titolare: “Per me non è sorprendente. È un ragazzo che lavora tutti i giorni con noi. Tutti nel Milan credono tanto in lui. Lavora bene e capisce bene il ruolo. Per me i giocatori non hanno età, hanno qualità. Lui dimostra tutti i giorni di averne […] Ho totale fiducia in Camarda, ha l’età che ha, ma ha una grande maturità. Per me l’importante è che non ha paura di niente”.

Milan, è il momento di Camarda: decisivo un infortunio. Tutti i dettagli

La piena entrata di Camarda nella prima squadra del Milan era dunque solo questione di tempo, adesso quel momento è arrivato a tutti gli effetti complice una circostanza fortuita. Ad accelerare la situazione, infatti, si è registrato negli ultimi giorni un episodio cruciale. Ovvero l’infortunio di Luka Jovic, il quale è stato costretto ad un intervento chirurgico di rinforzo del canale inguinale sinistro e dovrà necessariamente fermarsi ai box.

“L’operazione, effettuata dal dott. Zarko Vuckovic per risolvere il problema di pubalgia, è perfettamente riuscita. Jović si fermerà a Belgrado per otto giorni di convalescenza prima di far rientro a Milanello dove inizierà il programma riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica. La stima dei tempi di recupero è di quattro settimane“, si legge in una nota ufficiale pubblicata dal Diavolo.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, con il ko di Jovic, Camarda sarà definitivamente aggregato alla prima squadra e martedì prossimo, negli ottavi di Coppa Italia a San Siro contro il Sassuolo, potrebbe ritrovare un posto da titolare. Staremo a vedere come se la caverà di qui a fine stagione.