Camarda titolare, la scelta di Paulo Fonseca è fatta

Francesco Camarda potrebbe tornare a giocare titolare col Milan: è un’idea concreta alla quale sta pensando Paulo Fonseca

Poche ore e il Milan di Paulo Fonseca scenderà in campo per la quattordicesima giornata di Serie A, contro l’Empoli. Una partita assolutamente da vincere per non complicare tutto terribilmente.

Proprio per questo, per l’occasione, il tecnico portoghese è pronto a schierare la sua migliore formazione. Torneranno i titolari, dopo il turnover visto, in alcuni reparti, a Bratislava. In avanti così si rivedrà Rafa Leao dal primo minuto, oltre che Alvaro Morata. Non si tocca chiaramente Christian Pulisic. In difesa, poi, spazio al ritorno di Matteo Gabbia ed Emerson Royal. A centrocampo, invece, andrà capito se Fonseca deciderà di dare un turno di riposo a Youssouf Fofana, essendo in diffida e alla prossima c’è da affrontare l’Atalanta a Bergamo.

Contro l’Empoli vedremo comunque per quasi la totalità della formazione i titolarissimi, dopo qualche cambio ammirato in Slovacchia. La partita, invece, in cui il turnover sarà davvero massiccio, sarà quella contro il Sassuolo, in programma martedì prossimo. La sfida ravvicinata contro l’Atalanta non lascia molte alternative a Paulo Fonseca. E’ vero che i neroverdi non hanno nulla a che vedere con il campionato di Serie B, ma bisogna fare delle scelte e la Coppa Italia, come accade da anni, non è in prima fila. Così contro Berardi e compagni potrebbe esserci spazio per tanti giovani, oltre che per qualche elemento che ha giocato meno.

Milan-Sassuolo, non solo Camarda: i giovani pronti per la Coppa Italia

Per Francesco Camarda può davvero essere l’occasione per mettersi in mostra dal primo minuto, magari in un tridente formato da Chukwueze e Okafor.

L’italiano è chiaramente in ballottaggio con Tammy Abraham. Con l’inglese è dunque prevista una staffetta. Verosimilmente ci sarà un’occasione anche Musah e Loftus-Cheek. Dietro può sperare in una maglia da titolare Bartesaghi, magari con Filippo Terracciano spostato sulla destra. In porta, invece, potrebbe rivedersi dopo diversi mesi Marco Sportiello, per riassaporare il gusto del campo, dopo il brutto infortunio, alla mano che lo ha tenuto fuori per qualche mese. Al centro della difesa è probabile l’impiego di Pavlovic, ancora con Fikayo Tomori. Ci sono poi altri giovani che sperano di mettere minuti nelle gambe tra i grandi, come Kevin Zeroli o lo spagnolo Jimenez, magari in posizione più avanzata. Chissà che non sia, inoltre, l’occasione per Mattia Liberali.