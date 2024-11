Champions League, incubo Milan: il sorteggio fa paura

Il Milan si è rilanciato in Champions League ma il timore è davvero bello grosso: il sorteggio fa paura, l’incubo è davvero grosso

Il Milan si è rilanciato decisamente in Champions League. Dopo un inizio da incubo, con due sconfitte nelle prime due gare, i rossoneri si sono riscattati e sono ora reduci da tre successi di fila, tra cui quello prezioso contro il Real Madrid ma anche quello sofferto contro lo Slovan Bratislava martedì.

La squadra di Paulo Fonseca, pur mostrando solo a tratti un calcio apprzzabile, è tornata ora in competizione per la qualificazione al prossimo turno. Al momento i rossoneri sono in 16ma posizione con nove punti ma ad una sola lunhghezza dall’ottavo posto. Qual è la differenza? Semplice ma sostanziale.

Le prime otto volano direttamente al turno successivo, agli ottavi di finale bypassando i sedicesimi, o comunque il turno di spareggio supplementare. In questo momento, se dovesse terminare così il girone con le restanti tre gare, il Milan andrebbe incontro ad un sorteggio davvero duro.

Come spiega il regolamento, infatti, i club sono abbinati rispecchiando la posizione di classifica finale formando quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24).

Le formazioni testa di serie sono sorteggiate con le formazioni che non lo sono: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18.

Milan, il Manchester City nello spareggio Champions: clamoroso

In questo momento il sorteggio dovrebbe accoppiare il Milan all’Atletico Madrid (rispettivamente 16ma e 15ma) contro Manchester City o Psv Eindhoven (17ma o 18ma). I rossoneri, però, sfruttando anche il calendario, con tre gare abbordabili contro Stella Rossa, Dinamo Zagabria e Girona, potrebbero addirittura sperare di centrare la qualificazione diretta. Tre successi ed i rossoneri chiuderebbero tra le prime otto ma poterbbero essere sufficienti anche sette punti per raggiungere il traguardo.