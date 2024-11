Milan-Empoli in diretta, risultato in tempo reale: le formazioni ufficiali

Serie A, Milan-Empoli in diretta: cronaca live, risultato in tempo reale e pagelle della partita valida per 14esima giornata di campionato.

Dopo la vittoria in Champions League contro lo Slovan Bratislava, il Milan vuole tornare a vincere anche in Italia e oggi ospita l’Empoli a San Siro. C’è la consapevolezza di non poter fallire, altrimenti la situazione in classifica potrebbe complicarsi ulteriormente. I 3 punti sono obbligatori per la squadra di Paulo Fonseca.

Serie A, Milan-Empoli: la cronaca della partita

Le formazioni ufficiali di Fonseca e D’Aversa

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Gabbia, Thiaw, Hernández; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leão; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani; Calabria, Pavlović, Terracciano, Tomori; Loftus-Cheek; Abraham, Camarda, Chukwueze. All.: Fonseca.

EMPOLI (3-5-2): Vásquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Henderson, Maleh, Pezzella; Colombo, Pellegri. A disp.: Perisan, Seghetti; Bembnista, Cacace, Marianucci, Sambia, Tosto; Bacci, Belardinelli; Ekong, Esposito, Konaté, Solbakken. All.: D’Aversa.

Arbitro: Dionisi di L’Aquila.