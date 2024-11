Milan, non solo Jovic: un altro attaccante con le valigie in mano

Il Milan potrebbe salutare un altro attaccante nel corso del 2025: Luka Jovic è l’indiziato numero uno, ma non è l’unico a non convincere

Luka Jovic ha ormai chiuso la propria avventura con il Milan. Il futuro del serbo sarà certamente lontano dal Diavolo nel 2025. Il calciatore potrebbe così lasciare Milanello già nel corso del calciomercato di gennaio.

Il giocatore, d’altronde, piace un po’, in giro per l’Europa: la squadra che ci sta pensando più seriamente è sicuramente il Galatasaray, che deve fare i conti con la pesante assenza di Mauro Icardi, che ha chiuso la stagione per infortunio. Ma attenzione alla pista italiana, con la Juventus ci ha fatto più che un pensiero. Oltre ai bianconeri, però, si sono interessati a Jovic, anche il Torino, che deve sostituire Duvan Zapata, e il Bologna per nulla soddisfatto di Dallinga. Non si può escludere, inoltre, la pista che lo porterebbe in Arabia Saudita, o quella che gli farebbe vivere una nuova esperienza in Spagna. Toccherà all’ex Fiorentina scegliere la destinazione migliore. Ma Luka Jovic non è l’unico attaccante che potrebbe lasciare il Milan nel 2025. C’è un giocatore finito sotto osservazione dopo le ultime deludenti prestazioni.

Milan, Okafor sotto osservazione: idea Premier League

Stiamo chiaramente parlando di Noah Okafor, che ha fallito completamente l’occasione avuta a Bratislava. Schierato titolare, lo svizzero non è mai riuscito a rendersi utile alla causa rossonera e Paulo Fonseca l’avrebbe sostituito già a metà primo tempo.

Poi ha aspettato la ripresa, ma la bocciatura è stata subito chiara. Aveva fatto male, anche a Cagliari, perdendosi Zappa in occasione della rete del 3 a 3. I tempi d’oro, in cui si era preso il posto di Rafa Leao appaiono dunque lontani. La sensazione adesso, però, è che la titolarità di Okafor fosse legata più che a suoi meriti, a demeriti dell’attaccante portoghese.

La partita contro un modesto avversario, come lo Slovan Bratislava, ha dimostrato che delle riserve, Paulo Fonseca non si può fidare. Okafor adesso è sotto esame, avrà certamente altre partite per dimostrare il suo valore considerando quanto si gioca. Se non dovesse riuscirci, un addio non si può certo escludere. La sua valutazione è sui 15/20 milioni di euro: attenzione così alla pista inglese. West Ham, Aston Villa e Fulham seguono l’evolversi della situazione con estremo interesse e sono pronte a formulare un’offerta al Diavolo per l’ex Salisburgo.