@ML – Fabio Conte: “Partitone di Reijnders. Fonseca così ha trovato equilibrio”

Intervista a caldo a Fabio Conte, giornalista Agenzia Area, al termine di Milan-Empoli, match valevole per quattordicesima giornata di Serie A

Il Milan di Paulo Fonseca vince e convince. I rossoneri si sono imposti grazie ad Alvaro Morata, che ritrova il gol in Serie A dopo oltre due mesi, e alla doppietta di uno splendido Tijjani Reijnders, sempre più leader del Diavolo.

E’ andato tutto per il verso giusto per Leao e compagni, che hanno gestito la partita, contro l’Empoli, fin dall’inizio. Il tecnico portoghese può così sorridere per la netta vittoria, ma anche per non aver subito reti. La strada intrapresa sembra dunque davvero quella giusta. Ora la testa andrà alla sfida di Coppa Italia, di martedì sera, contro il Sassuolo. In casa rossonera, infatti, non c’è un attimo per respirare. Per commentare la sfida del Diavolo, MilanLive.it ha intervistato in esclusiva nei minuti successivi al fischio finale, il giornalista di Agenzia Area, Fabio Conte.

L’intervista a Fabio Conte dopo Milan-Empoli

“Finalmente un match abbastanza tranquillo per il Milan. Temevo maggiormente l’Empoli, che contrariamente a quanto pensassi non ha offerto molta resistenza alle giocate del Diavolo, che invece è entrato in maniera abbastanza convinto in campo fin dall’inizio”.

Il Milan vince e convince, con un Reijnders trascinatore, ma non è solo lui ad aver fatto bene

“Tijji ha fatto un partitone, se Pulisic gli avesse dato quel pallone, avremmo pure potuto parlare di una tripletta. E’ un grandissimo giocatore. Ha giocato bene anche Musah, che dà degli strappi inaspettati per gli avversari. Ma tutta la squadra ha giocato abbastanza bene. Poi non posso non sottolineare la prestazione di Alvaro Morata, che ha ritrovato il gol e ha fatto il solito lavoro di taglia e cuci sempre molto prezioso”.

Fonseca sembra aver trovato la igliore formazione del Milan, con Thiaw e Gabbia titolari

“Mi sembra che sia la coppia che dia maggiore equilibrio alla squadra. Emerson Royal è ormai la scelta di Fonseca sulla destra, che non ha giocato male, insieme chiaramente a Theo a sinistra. I giocatori schierati sono evidentemente quelli più in forma”.

Ora testa al Sassuolo, in cui le riserve devono dimostrarsi all’altezza dopo aver fallito contro lo Slovan Bratislava

“Spero che martedì ci sia un turnover, di quelli profondi. Vanno convinti i calciatori a dare il massimo. Credo ci sarà un’importante parentesi per Camarda, che giocherà molto di più, ma anche Abraham deve mettere chilometri sotto i tacchetti”.