@ML – Milan-Empoli, la conferenza stampa di Fonseca

Tutte le dichiarazioni di Fonseca in conferenza stampa dopo Milan-Empoli, i rossoneri tornano a vincere dopo due pareggi in campionato

Il Milan torna a vincere in campionato dopo i due pareggi di fila contro Cagliari e Juventus. Un successo importante e, soprattutto, necessario per riavvicinarsi in maniera concreta ai primi quattro posti della classifica. E, chissà, anche per poter provare a rientrare nella corsa Scudetto, considerando che c’è ancora la partita di Bologna da giocare. Paulo Fonseca è intervenuto come sempre in conferenza stampa alla fine del match per analizzare la prestazione dei suoi.

Articolo in aggiornamento