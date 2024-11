@ML – Milan, salta l’Empoli: non va nemmeno in panchina

Milan-Empoli, il rossonero non va nemmeno in panchina: assenza per febbre, niente da fare

Il Milan sta per scendere in campo contro l’Empoli nella 14esima giornata di Serie A. I rossoneri devono vincere ad ogni costo per rimanere vicini alla zona Champions League, che si sta pericolosamente allontanando dopo i pareggi contro Cagliari e Juventus. Fonseca ha scelto la miglior formazione possibile per questa partita: Rafael Leao di nuovo titolare dopo la panchina con lo Slovan in Champions. Ma si tratta anche di una scelta obbligata.

Il Milan infatti non ha a disposizione Okafor a causa della febbre. Lo svizzero si è fermato nelle ultime ore per l’influenza e non sarà quindi disponibile per la partita contro l’Empoli di questa sera. Un’assenza gestibile perché lo svizzero non è in un buon periodo di forma dopo che, invece, aveva fatto bene nelle scorse settimane. Anche a Bratislava non è riuscito ad incidere, e infatti Fonseca lo ha richiamato in panchina già nell’intervallo. Oggi invece non va nemmeno in panchina: Leao potrebbe quindi fare tutti e 90′, ma se non dovessero esserci problemi di risultato allora si potrà valutare un’altra soluzione in corso per dargli un po’ di riposo.