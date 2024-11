Scambio col Torino, la richiesta dei granata fa vacillare il Milan

Il Milan pensa ad una contropartita tecnica per completare l’affare con il Torino: l’operazione convince anche i granata

Il mercato di gennaio si avvicina e questo vuol dire che le squadre di Serie A, e non solo, si stanno preparando per le prossime mosse, sia in entrata che in uscita. Il Milan potrebbe essere una delle più attive in Italia: la rosa è lunga ma ci sono delle evidenti lacune, non solo numeriche ma anche di caratteristiche, e per questo è necessario completare la squadra di Paulo Fonseca con almeno un paio di innesti in due diversi reparti.

Zlatan Ibrahimovic non ha escluso la possibilità di intervento: “Stiamo parlando con il mister per capire se serve o no qualcosa“, ha detto prima dello Slovan Bratislava. Nel frattempo sta rientrando Ismael Bennacer, che la prossima settimana dovrebbe tornare a Milanello per allenarsi con la squadra e recuperare anche la condizione. Il ritorno dell’algerino è una grande notizia perché lui sarà come un nuovo acquisto, ma i tifosi sono tutti d’accordo che la squadra avrebbe bisogno di un nuovo innesto in quella zona del campo. Il nome che piace di più è quello di Samuele Ricci, anche se si tratta di un’idea più probabile per giugno (difficile che il Torino lo lasci andare a gennaio). Per arrivarci però serve un investimento economico importante, ecco perché l’inserimento di una contropartita potrebbe facilitare le trattative.

Milan, colpo Ricci: una contropartita per sbloccare l’affare

Il Torino al momento lo valuta più di 35 milioni: Cairo potrebbe arrivare a chiedere anche 40 milioni a gennaio. Il Milan deve sperare che il Manchester City non faccia sul serio: Guardiola vuole un sostituto di Rodri e ha individuato in lui un’ottima soluzione, ma c’è da capire se gli inglesi sono disposti ad acquistarlo per questa cifra o se preferiranno andare su un altro profilo. Nel frattempo i rossoneri hanno chiesto informazioni per provare ad anticipare la concorrenza.

Il Milan sa perfettamente che per acquistare Ricci dovrà alzare l’asticella rispetto ai canonici 20 milioni per ogni cartellino. Servirà almeno il doppio per convincere il Torino ed è per questo che si può ragionare anche sull’inserimento di una contropartita tecnica. I granata sanno perfettamente che dovranno farne a meno e per questo potrebbero provare a chiedere al Milan il cartellino di Kevin Zeroli, centrocampista e capitano del Milan Futuro. Con lui nell’affare, il Torino potrebbe vacillare e abbassare anche la parte cash. Sarà disposto il Milan a fare questo sacrificio per arrivare ad un giocatore importante come Ricci?