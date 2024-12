Edoardo Bove, malore in Fiorentina-Inter: il comunicato ufficiale sulle condizioni

Il giocatore della Fiorentina si è sentito male durante la partita contro l’Inter: gli ultimi aggiornamenti.

Era il minuto numero 17 di Fiorentina-Inter quando Edoardo Bove si è improvvisamente accasciato sul terreno di gioco privo di sensi. Immediatamente è stato soccorso, ma c’è stata grande preoccupazione da parte delle squadre e dei tifosi.

Dopo le prime cure sul campo, il centrocampista di proprietà della Roma è stato trasportato dall’ambulanza presso l’ospedale Careggi di Firenze. Stando alle notizie arrivate successivamente, avrebbe ripreso conoscenza e parlato con chi era presente. Grande paura, ma il peggio sembrerebbe alle spalle. Ovviamente, la partita Fiorentina-Inter è stata rinviata a data da destinarsi.

Come sta Bove: la nota della Fiorentina

Poco fa il club viola ha diramato un comunicato ufficiale sulle condizioni del giocatore: “ACF Fiorentina e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara Fiorentina – Inter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva. Il calciatore viola è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso ed i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Edoardo Bove sarà rivalutato nelle prossime 24 ore“.

Dal mondo del calcio sono arrivati tanti messaggi di sostegno per Bove e la Fiorentina. La cosa più importante è che sia fuori pericolo. Ci sono stati attimi di terrore per chi era in campo e anche per chi stava assistendo alla partita. Purtroppo, ci sono già stati episodi di questo tipo e in alcuni casi l’epilogo è stato quello peggiore possibile. Per fortuna, Edoardo sembra aver risposto positivamente dopo aver perso conoscenza sul prato dello stadio Artemio Franchi. Presso l’ospedale sono arrivati i genitori, lo zio e la fidanzata del calciatore. Ci sono anche dirigenti e giocatori della Fiorentina. Speriamo di ricevere altre notizie positive nelle prossime ore.