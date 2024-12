Guardiola fa piangere il Milan, maxi offerta e se lo porta al City

Pep Guardiola è pronto allo scippo: ora i tifosi del Milan tremano, è pronta un’offerta impossibile da rifiutare

Tra alti e bassi il campo non sta convincendo. Valutazioni profonde sono in corso in casa Milan, dopo le recenti prestazioni della squadra che soprattutto in Serie A sta facendo fatica a tenere il passo delle prime della classe. Lo Scudetto, in tal senso, può già essere definito un miraggio.

Dal campo al calciomercato il passo è breve e le idee per il futuro sembrano affollare i pensieri della dirigenza di Via Aldo Rossi. Dalla ricerca di un nuovo centrale – dalla Spagna si parla con insistenza di Mosquera del Valencia – fino all’attacco, reparto nel quale Morata e Abraham stanno convincendo ma solo in parte. Ecco però che una novità tutt’altro che piacevole potrebbe arrivare direttamente per la mediana.

Pep Guardiola, che sta vivendo il momento più difficile da quando allena il Manchester City, sembrerebbe deciso a regalare ai ‘Citizens’ un colpo clamoroso. L’affare che ha in mente l’allenatore spagnolo lascerebbe, però, il ‘Diavolo’ di stucco e a mani vuote: pronta una clamorosa offerta per scipparlo al Milan. Ecco di chi si tratta.

Addio Milan: 35 milioni e firma col City

Samuele Ricci al Milan è un’ipotesi che, già da qualche settimana, si è fatta più che concreta. Il club di Via Aldo Rossi sta infatti monitorando il talento ex Empoli da diversi mesi e sembra proprio che il talento – protagonista anche con la Nazionale azzurra – possa effettivamente rappresentare una priorità per la società meneghina.

Al netti di alcuni colpi di scena. Uno di questi sarebbe proprio il Manchester City, intrigato dalle qualità del classe 2001 e pronto a mettere al tappeto il Milan nella corsa alla firma di Ricci. I ‘Citizens’ avrebbero, infatti, in mente una proposta irrinunciabile al Torino che spazzerebbe in un lampo la concorrenza del ‘Diavolo’. 35 milioni di euro sul piatto per il cartellino di Ricci che, tra l’altro, il 30 giugno 2026 vedrà scadere il contratto. L’ombra dell’addio a parametro zero è lontana così come rischia di allontanarsi pure la pista rossonera, apparsa negli ultimi giorni bollente per quel che concerne un potenziale accordo tra la dirigenza di Via Aldo Rossi e quella granata.

Lo ‘sgarbo’ di Guardiola, attualmente in forte crisi di risultati con il club di Manchester, porterebbe i vertici del City a valutare diversi colpi tra gennaio e giugno. E così Ricci – 15 presenze ed 1 assist con il Toro fino a questo momento – potrebbe essere uno dei nuovi volti dei ‘Citizens’ del futuro. Dopo essere arrivato in maglia granata per 8,5 milioni di euro nell’estate 2022, adesso la valutazione di Ricci è più che triplicata: e la proposta del City rischia di cambiare le strategie di mercato del Milan, che può rimanere a bocca asciutta.