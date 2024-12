Non torna più al Milan, la rivale se lo prende a titolo definitivo

Un giocatore di proprietà rossonera potrebbe rimanere definitivamente nella nuova squadra: ecco le ultime notizie.

Il Milan ha ceduto alcuni giocatori in prestito durante l’ultima sessione estiva del calciomercato e c’è già qualcuno che ha fatto parlare di sé in positivo. Non a caso, il riscatto viene dato per scontato in alcuni casi, anche se è a giugno che un club solitamente esercita l’opzione a proprio favore. Fino ad allora possono succedere ancora tante cose.

Se oggi dovessimo dare dei riscatti per sicuri, sarebbero quelli riguardanti Devis Vasquez (Empoli), Pierre Kalulu (Juventus) e Yacine Adli (Fiorentina). Questi tre calciatori stanno disputando una buona stagione e i loro cartellini possono essere acquistati a cifre non elevatissime, dei vari affari per le loro squadre attuali. Il portiere colombiano costerà solo un milione di euro, il difensore ex Lione 14 (previsti anche 3 milioni di bonus) e il centrocampista ex Bordeaux 10. Un totale di 25 milioni può finire nelle casse del club rossonero.

Calciomercato Milan, cessione definitiva possibile: la situazione

Tra coloro che hanno lasciato il Milan in prestito c’è anche Alexis Saelemaekers, però nel suo caso non è stato concordato un diritto di riscatto. Si è trasferito alla Roma con un prestito secco, la stessa formula con la quale Tammy Abraham è approdato a Milano.

Paulo Fonseca ha lasciato partire l’esterno belga un po’ a malincuore: lo aveva impiegato spesso nel pre-campionato e aveva giocato titolare, seppur da terzino sinistro, nella prima giornata contro il Torino. Tralasciando quest’ultima situazione, l’ex Anderlecht si era ben comportato e aveva dimostrato di poter essere un importante elemento di equilibrio per la squadra. Tuttavia, alcune esigenze (questione liste e necessità di prendere un attaccante) lo hanno portato a lasciare il Milan.

Con la Roma ha debuttato in occasione del big match contro la Juventus, poi si è infortunato nella partita successiva contro il Genoa ed è rimasto fuori per oltre due mesi. Si è rivisto in campo giovedì nella sfida di Europa League contro il Tottenham: 21 minuti nei quali ha fatto vedere che può essere prezioso per il nuovo allenatore Claudio Ranieri, che ha bisogno di calciatori portati alla corsa e al sacrificio.

Se la stagione di Saelemaekers dovesse andare bene, la Roma sicuramente proverà ad acquistarlo definitivamente. L’estate scorsa il Milan valutava il cartellino almeno 15 milioni, potrebbe chiedere una cifra simile, considerando pure il contratto in scadenza a giugno 2026.