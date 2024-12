Ok all’addio, saluta in prestito a gennaio

Cessione in prestito in vista del mercato di riparazione per il Milan: una mossa per farlo giocare e sfoltire anche la rosa attuale.

Il Milan è una delle squadre di Serie A considerate, ai nastri di partenza della stagione, una delle più accreditate alla vittoria del titolo. Peccato che la formazione di Paulo Fonseca abbia cominciato balbettando un po’ troppo, perdendo punti importanti soprattutto nelle prime giornate di campionato.

Un cammino paradossale quello dei rossoneri, che sono riusciti a regalarsi grandi soddisfazioni, come le vittorie nel derby di campionato e contro il Real Madrid in Champions League, ma allo stesso tempo hanno subito stop inaspettati, come le sconfitte contro Parma o Fiorentina o alcuni pareggi deludenti contro Torino o Cagliari.

Nonostante questa partenza non così esaltante, il Milan viene considerato un club dalla rosa assolutamente completa ed invidiabile. Sono pochi, numericamente parlando, i ruoli scoperti nella squadra di Fonseca, che dunque a gennaio potrebbe anche effettuare solo pochi e parziali movimenti sul mercato di riparazione. Uno degli obiettivi della società potrebbe essere quello di sfoltire la rosa, cedendo quei calciatori che non hanno molto spazio nelle gerarchie, facendo respirare anche le casse di via Aldo Rossi.

Il portiere in partenza: il Milan valuta le offerte di prestito

Uno dei ruoli dove il Milan sembra piuttosto coperto è tra i pali. Mike Maignan è il titolare indiscusso della squadra rossonera, alle sue spalle c’è l’esperto Marco Sportiello che, al netto degli infortuni, viene considerato un numero 12 affidabilissimo. Poi diverse le scelte come terzo, dove spicca il talento del giovanissimo Lorenzo Torriani.

Il classe 2005 è la nuova stella del vivaio milanista, messosi in mostra nelle amichevoli estive e debuttante in Champions League nella complicata partita contro il Liverpool a San Siro. Un predestinato, che però non riesce a trovare spazio in queste settimane, visto che come detto Maignan e Sportiello rappresentano sicurezza ed affidabilità in porta al momento.

Possibile dunque che Torriani possa essere ceduto in prestito a gennaio: il Milan valuterà le proposte in arrivo da diversi club di Serie B, intrigati dall’idea di lanciare tra i pali questo 19enne di cui si parla un gran bene da tempo. Inizialmente il club non avrebbe voluto mandare altrove Torriani, sfruttandolo magari anche nelle fila del Milan Futuro, ma i piani potrebbero cambiare entro la sessione invernale.

Un portiere comunque partirà a gennaio. Infatti, se il Milan decidesse di tenere in rosa Torriani come terzo estremo difensore, potrebbe fare le valigie (sempre in prestito) uno tra Lapo Nava e Noah Raveyre, altri due giovani portieri di proprietà Milan considerati dal sicuro avvenire.