Recupero Fiorentina-Inter, la data più probabile

Grande paura durante il match tra Fiorentina e Inter. La sfida è stata rinviata per il malore occorso al giovane centrocampista Bove.

Dopo minuti di attesa è ufficiale il rinvio del match di campionato tra Fiorentina e Inter, sfida che rischia di trasformarsi in un vero e proprio dramma. Dopo pochi minuti di gioco il match è stato sospeso a causa di un grave malore occorso al giovane centrocampista viola Edoardo Bove, svenuto in campo per un malore e che ha spaventato sia tifosi che addetti ai lavori.

La Lega ha annunciato il rinvio e al momento la gara è rinviata a data da destinarsi, una gara per il quale non si conosce ovviamente ancora la data per il recupero. Sia Inter che Fiorentina hanno campionato e coppe e i nerazzurri hanno anche la supercoppa italiana da giocare.

Non si conoscono le date ma è certo che la gara si potrebbe giocare o a metà Febbraio o direttamente ad Aprile, ma è tutto molto legato all’andamento di Inter e Fiorentina nelle coppe. La speranza è recuperarla il prima possibile, ma soprattutto la priorità è che vada tutto bene a Edoardo Bove che ha sconvolto tutti noi in questi minuti.

Fiorentina Inter, le ultime su Bove

In attesa di conoscere novità sulle date disponibili per il match arrivano importanti novità dai colleghi di Sky Sport. Secondo Sky il giocatore ha respirazione autonoma e battito cardiaco autonomo, il giocatore è stato portato in ospedale e si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

La Fiorentina dovrebbe giocare mercoledi nel derby toscano in un calendario di coppa Italia e c’è un calendario fittissimo all’orizzonte, per questo si attendono ulteriori novità ma ora la priorità è la salute e nelle prossime ore ne sapremo di più. La sfida è stata sospesa dopo 17 minuti e ovviamente si tornerà a giocare probabilmente dal minuto in cui è stata interrotta. Tanta paura per il giovane ma fortunatamente Edoardo avrebbe ripreso conoscenza.

Si attendono novità circa le sue condizioni, ma finalmente filtra ottimismo per il giocatore. Noi non possiamo fare altro che attendere nella speranza che non sia nulla di grave. Fiorentina Inter è ufficialmente rinviata, ci vuole ancora tempo e poi sapremo novità sul recupero ufficiale della data.