Sainz lascia tutti senza parole: l’annuncio colpisce i tifosi

Dichiarazioni importanti quelle rilasciate da Sainz, ora concentrato sul terminare al meglio la sua avventura in Ferrari prima di passare alla Williams.

La decisione della Ferrari di non rinnovargli il contratto ha deluso molto Carlos Sainz, che sperava di assicurarsi un nuovo contratto grazie ai risultati in pista. Ma prima dell’inizio del nuovo campionato di F1 è arrivata la decisione ufficiale del team di puntare su Lewis Hamilton come compagno di Charles Leclerc dal 2025.

Non è facile iniziare un campionato sapendo già di dover lasciare una squadra, ma lo spagnolo ha cercato di fare del suo meglio per portare risultati e aiutare lo sviluppo della SF-24. Certamente ha confermato di essere un buon pilota e di meritare un posto sulla griglia della Formula 1. Pur non avendo fatto male con la scuderia di Maranello, non è riuscito a guadagnare la chiamata di uno dei top team e si è ritrovato a dover scegliere tra quelli che lottano semplicemente per fare dei punti. Alla fine, l’ha spuntata la Williams, con la quale debutterà in occasione del test Pirelli in programma ad Abu Dhabi dopo l’ultimo gran premio del Mondiale 2024.

Ferrari F1, Carlos Sainz amareggiato per l’addio

Sainz dovrà abituarsi a correre per qualcosa di diverso approdando in Williams, dove hanno già chiarito che la concentrazione è rivolta soprattutto sulla macchina del 2026. Infatti, da quell’anno entrerà in vigore un nuovo regolamento tecnico e tutte le scuderie stanno lavorando per farsi trovare pronte. Probabilmente quelle di medio-bassa classifica sacrificheranno il 2025 con la speranza di essere a un buon livello l’anno successivo. Carlos è stato avvisato di questo, ovviamente, e sa di non poter avere ambizioni troppo elevate. Salvo sorprese, lotterà semplicemente per riuscire a conquistare dei punti, quando la vettura glielo consentirà.

Intervistato dal Corriere della Sera, il pilota madrileno si è detto molto sicuro di sé stesso e del suo valore, confermando anche che la sua aspettativa era quella di rimanere in rosso: “Sono convinto al 100% che al mio massimo di forma sono il migliore. È complicato battermi. Devo migliorare nella costanza. Con la Ferrari ero pronto e convinto al 99% di firmare il rinnovo a dicembre-gennaio, poi è successo qualcosa“.

Sainz è rimasto a sua volta spiazzato quando ha saputo della decisione del team di Maranello di sostituirlo con Hamilton dal 2025. Nessuno immaginava tale scenario, considerando anche che il driver inglese aveva un contratto valido anche per il 2025. Esercitando una clausola ha potuto liberarsi anticipatamente e firmare con la Ferrari, coronando un sogno.