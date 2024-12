Sarri al posto di Fonseca: il tecnico ha già scelto il prossimo bomber

Sarri non vuole solo il Milan ma anche un nuovo centravanti, il tecnico ha già fatto il nome del futuro bomber rossonero.

Altra settimana di rincorsa per il Milan che dopo la sfida di campionato con l’Empoli, dovrà fare il proprio esordio in Coppa Italia. Appuntamento a venerdì con il club rossonero che sogna di tornare a mettere in bacheca il trofeo a distanza di oltre vent’anni dall’ultima volta. Fare bene nelle prossime gare è tutto ciò che rimane a mister Paulo Fonseca che continua a dover fare i conti con il pericolo dell’esonero.

Dietro l’angolo c’è Maurizio Sarri che da tempo continua a seguire la situazione con grande interesse. L’ex Lazio aveva detto che si sarebbe aspettato una chiamata già in estate, dopo l’addio di Stefano Pioli, ma il tecnico di Figline Valdarno alla fine è stato depennato e al suo posto è stato scelto l’ex Roma.

Qualche rammarico, tuttavia, il club meneghino sembra portarselo dietro e durante il prosieguo della stagione potrebbero arrivare dei ripensamenti. Sarri ha già dato il proprio ok e ha anche fatto il nome di un bomber da prendere come rinforzo: il ciclo del nuovo tecnico può iniziare proprio con il centravanti.

Calciomercato Milan, addio Fonseca: Sarri porta il bomber

Sarebbe un colpo di assoluto livello per il Milan che non soffierebbe solo alle rivali europei, e italiane, un bomber con i fiocchi, ma si assicurerebbe anche il centravanti per i prossimi anni. Il preferito dell’ex biancoceleste è e continua ad essere Santiago Gimenez del Feyenoord. Grande scoperta da parte dei biancorossi di Rotterdam che con appena 6 milioni hanno acquistato, dal Cruz Azur in Paraguay, un attaccante che oggi ne vale molti di più.

Affare da circa 40 milioni di euro per il Milan che in estate potrebbe quindi continuare la propria trasformazione. Il primo avvicendamento sarà però in panchina, al prossimo passo falso tra i rossoneri e Fonseca sarà addio e al suo posto con ottime probabilità verrà chiamato Sarri. A quel punto si attenderà l’estate per tornare a dare la caccia al classe 2001.

L’assistito di Raffaela Pimenta, ha preso le redini lasciate da Mino Raiola, si è confermato a livello nazionale ed internazionale e ora per lui è giunto il momento di fare il grande salto. Sarri lo ha visto da vicino quando era alla Lazio e ha provato anche a convincere la dirigenza biancoceleste a chiudere l’affare ma senza successo. Ora ad accontentarlo può essere il Milan. Sarebbe un gran modo per iniziare al meglio l’eventuale nuovo percorso.