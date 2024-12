Tutti pazzi per Reijnders: l’Europa ai piedi dell’olandese e il Milan gongola

Tiijani Reijnders continua ad essere decisivo. Ormai tutti lo vogliono, ma il Milan se lo coccola ed è pronto a blindarlo con un nuovo contratto

Che Tijjani Reijnders fosse un calciatore formidabile ce ne siamo accorti fin da subito, dal primo momento che ha messo piede a San Siro. Chi ama il calcio non può non apprezzare lo stile e il modo di giocare del calciatore olandese.

Lo scorso anno, però, è apparso spesso lezioso e meno incisivo rispetto a questa prima parte di stagione. Tutti eravamo d’accordo sul fatto che all’ex AZ mancasse solo il gol. Gol che finalmente ha trovato: prima in Nazionale, poi con il Milan. Tijjani Reijnders, ormai ci ha preso gusto, così nelle ultime sette partite giocate con la maglia del Diavolo è risultato più che decisivo, con ben sei centri e un assist che da solo vale il prezzo del biglietto, con ben nove occasioni create.

Ha avuto tutto inizio in Champions League: dopo l’espulsione contro l’Udinese, Reijnders ha deciso di farsi perdonare, realizzando una doppietta contro il Club Brugge, poi i gol decisivo a Monza. Ma è a Madrid, che il mondo del calcio si è inchinato ai suoi piedi. La prestazione è stata praticamente perfetta e la rete magistrale. A Cagliari l’assist al bacio per Rafa Leao. E’ rimasto a secco contro Juve e Slovan, ma con l’Empoli ecco la doppietta da grande centrocampista.

Il Milan blinda Reijnders, il migliore della Serie A

Ormai Tijjani Reijnders, un trequartista travestito da mediano, ha rubato la scena a tutti e nessuno può urlare allo scandalo se si sostiene che oggi sia il miglior centrocampista della Serie A. L’olandese cosa avrà mai da invidiare ai colleghi dell’Inter o al collega di Nazionale, Koopmeiners, che la Juventus ha pagato ben 60 milioni di euro? Ovviamente nulla, anzi. E se l’ex Atalanta ha avuto questa valutazione, quale sarebbe quella di Reijnders?

Il prezzo lo fa chiaramente il mercato, ma per il Milan 60 milioni non basterebbero per cederlo. Ne servono di più e il Diavolo è convinto che il valore dell’olandese sia destinato ad aumentare. Ormai tutti lo vogliono: il Barcellona lo segue già da prima che lo prendesse il club rossonero, ora sulle tracce di Reijnders ci sono anche il Real Madrid e il Manchester City.

Il Milan, però, è alquanto sereno: il classe 1998 ha un contratto lungo, fino al 30 giugno 2028, e in estate prolungherà il proprio accordo per altre due stagioni, al doppio dell’attuale stipendio. Oggi il 26enne percepisce 1,7 milioni di euro netti, troppo pochi per quanto sta facendo e rispetto ai suoi compagni. L’entourage e il giocatore stesso hanno mostrato il desiderio di restare al Milan e salvo clamorose offerte, nel futuro di Reijnders ci sarà il rossonero.