Contatto Milan-Empoli: i rossoneri puntano due stelle azzurre

La vittoria del Milan in casa contro l’Empoli è stata un’occasione per i rossoneri di prendere contatti con il club toscano per due giocatori che da tempo sono nel mirino del club meneghino.

Il successo arrivato nell’anticipo della giornata di campionato da parte del Milan ha rilanciato il club meneghino in classifica con i rossoneri che hanno approfittato della partita per parlare di mercato con gli azzurri.

Il buon inizio di campionato da parte dell’Empoli ha messo in mostra diversi giocatori che sono finiti sul taccuino delle big italiane e non. Il Milan ha messo nel mirino due calciatori che, alla fine del campionato in corso, potrebbero raggiungere Milanello per rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. In occasione della partita di San Siro c’è stato un contatto tra le due società per cercare di impostare una trattativa che potrebbe andare a concludersi positivamente in vista della prossima estate.

Milan, doppio colpo di calciomercato: i rossoneri guardano in casa Empoli

Il Milan ha messo nel mirino sia Mattia Viti che Jacopo Fazzini. Due giovani che si stanno mettendo in mostra con la maglia dell’Empoli e che al termine del campionato in corso potrebbero tentare il grande salto in una big.

Il difensore è di proprietà del Nizza ma l’Empoli potrà riscattarlo per una somma intorno ai 6 milioni di euro. Una cifra che, al momento, è nettamente più bassa del reale valore dell’ex calciatore del Sassuolo che potrebbe cambiare maglia in estate per una somma intorno ai 10 milioni di euro. L’intenzione dei toscani è quindi quella di riscattare il suo cartellino per poi cederlo al migliore offerente.

Il prezzo di Jacopo Fazzini, autentico faro del centrocampo della squadra di Roberto D’Aversa, è di circa 14 milioni di euro. Una somma che il Milan potrebbe mettere sul piatto per assicurarsi uno dei migliori centrocampisti della Serie A in questa prima parte di campionato. L’intenzione dei rossoneri è quella di cercare di aumentare il numero di italiani presenti in rosa per andare a ricreare uno zoccolo duro che da tempo manca a Milanello.

A favorire la buona riuscita della doppia operazione c’è il discorso relativo al futuro di Devis Vasquez e Lorenzo Colombo. I due sono in prestito agli azzurri dal Milan e potrebbero essere riscattati dai toscani al termine del campionato. L’intenzione del Milan è quella di abbassare le richieste degli azzurri inserendo i cartellini dei due calciatori per arrivare ai due nuovi obiettivi.