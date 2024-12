Fonseca cambia il Milan: turnover contro il Sassuolo

Il Milan affronterà domani il Sassuolo per gli Ottavi di finale di Coppa Italia: Paulo Fonseca è pronto a a cambiare i rossoneri

E’ tempo di cambiare. Venerdì a Bergamo, il Milan di Paulo Fonseca dovrà affrontare l‘Atalanta in un match che sa di spartiacque della stagione. Ma domani c’è da affrontare il Sassuolo per gli Ottavi di finale di Coppa Italia.

Una sfida ingombrante, che diciamoci la verità, nessuno in rossonero avrebbe voluto giocare, soprattutto a pochi giorni da un match così importante contro gli uomini di Gian Piero Gasperini. Aspettiamoci, dunque, tanti cambi e una formazione rimaneggiata. In avanti così è attesa la staffetta tra Tammy Abraham e Francesco Camarda, tranne che Fonseca non decida di farli giocare insieme come negli ultimi minuti contro l’Empoli. Per il giovane attaccante dovrebbe finalmente esserci, dunque, un minutaggio maggiore contro una squadra, quella neroverde, che non ha nulla a che vedere con la Serie B. Di certo, poi, Fonseca si affiderà a Samu Chukwueze sulla destra, che tra le ‘riserve’ è stato quello che ha mostrato più voglia di cambiare le gerarchie, anche se è risultato spesso impreciso. Oggi, poi, capiremo se Noah Okafor ha smaltito l’attacco febbrile o se il tecnico portoghese dovrà affidarsi a qualcun altro.

Milan, nuova occasione per Loftus-Cheek e Tomori

Dopo la deludente trasferta a Bratislava, riecco la coppia centrale formata da Tomori e Pavlovic. Per Matteo Gabbia e Malick Thiaw si prospetta un turno di riposo così come per Theo Hernandez, che verrà sostituito da Filippo Terracciano.

A destra ci sono buone possibilità che giochi Davide Calabria al posto di Emerson Royal. Fonseca ha bisogno di giocatori freschi per la partita di Bergamo e non vuole correre rischi. Anche in questa stagione la Coppa Italia, così, potrebbe essere snobbata pesantemente, ma il calendario impone di fare delle scelte, nonostante difronte ci sia un avversario che storicamente ha creato dei problemi al Diavolo. Tornando alla formazione, è possibile che Fonseca si affidi anche ad un nuovo portiere, facendo rifiatare Mike Maignan. Sia Torriani che Sportiello sono pronti così a giocare. Per quanto riguarda i giovani, Jimenez, che contro la Ternana ha disputato solo 45 minuti, potrebbe avere qualche possibilità, così come Mattia Liberali. Kevin Zeroli, invece, è alle prese con un sovraccarico alla coscia destra e questo potrebbe impedirgli di essere convocato per la sfida di Coppa Italia, in programma domani sera alle ore 21.00. E gli stacanovisti Fofana e Reijnders? Finalmente dovrebbero riposare anche loro, ma non è da escludere che alla fine giochi uno dei due.