Fonseca sorprende tutti: li manda in campo contro il Sassuolo

I rossoneri devono affrontare il Sassuolo in Coppa Italia: potrebbero esserci diverse novità di formazione.

Il Milan è tornato alla vittoria in Serie A e lo ha fatto in maniera abbastanza convincente, imponendosi 3-0 sull’Empoli a San Siro. Martedì avrà un’altra partita in casa, ma valida per gli Ottavi di Coppa Italia, contro il Sassuolo.

Sicuramente Paulo Fonseca farà riposare diversi titolari, sperando che le cosiddette seconde linee bastino per sconfiggere la capolista della Serie B. Venerdì ci sarà la difficile trasferta di campionato a Bergamo contro l’Atalanta e quindi in Coppa Italia è saggio tenere fuori i migliori per dare spazio ad altri giocatori. L’allenatore portoghese lo sa benissimo e già si parla delle sue probabili scelte di formazione.

Coppa Italia, Milan-Sassuolo: la probabile formazione di Fonseca

In porta ci sarà Marco Sportiello, dato Mike Maignan non sarà convocato a causa di un intervento ai denti. Niente di grave, però non sarà presente nel match di Coppa Italia e tornerà a disposizione per Atalanta-Milan di venerdì.

Per quanto concerne la difesa, è probabile che avvenga proprio un cambiamento completo, con una linea che potrebbe essere composta da Davide Calabria, Fikayo Tomori, Strahinja Pavlovic e Filippo Terracciano. A sinistra mancherà Theo Hernandez, non convocato per una botta presa a un piede.

A centrocampo dovremmo vedere la coppia composta da Yunus Musah e Tijjani Reijnders, con Youssouf Fofana a riposo dopo aver macinato chilometri. Ruben Loftus-Cheek dovrebbe essere schierato come trequartista. Sulle fasce dovrebbero agire Noah Okafor a sinistra e Samuel Chukwueze a destra. In attacco potrebbe esserci Tammy Abraham, preferito al 16enne Francesco Camarda, desideroso di realizzare il primo gol con il Milan dei grandi.

Il match contro il Sassuolo potrebbe essere anche l’occasione per vedere in campo, seppur a partita in corso, qualche altro giovane. Davide Bartesaghi è molto apprezzato da Fonseca. E ci sono anche Alex Jimenez e Kevin Zeroli ai quali piacerebbe avere minutaggio in Prima Squadra.

COPPA ITALIA, MILAN-SASSUOLO: LA POSSIBILE FORMAZIONE DI FONSECA

(4-2-3-1) – Sportiello; Calabria, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Musah, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor (Leao); Abraham.