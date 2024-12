Gattuso verso il ritorno in Serie A, pronta una panchina

Importanti novità relative al futuro dell’ex centrocampista e allenatore del Milan Gennaro Gattuso. E’ tutto pronto per il ritorno in Italia, ecco in quale squadra.

Attualmente in Croazia, alla guida dell’Hajduk Spalato, l’allenatore per il futuro sogna il ritorno in Serie A. Una panchina per Gattuso è già disponibile, con il presidente pronto ad affidare al tecnico calabrese le chiavi del nuovo progetto. Ecco cosa serve per il ritorno nel campionato italiano di Gattuso, che alle spalle ha già una lunga carriera.

Prendere Gattuso può rappresentare un vero e proprio affare per il club che ha bisogno di una svolta anche in vista del futuro. Lo sa bene il presidente che, per questa ragione, sta già valutando il possibile successore del proprio allenatore, che può essere proprio l’ex Milan che è attualmente in Croazia. Il tecnico, da canto suo, è disponibile ad un ritorno in Italia ma prima vuole delle garanzie tecniche.

Ritorno in Italia per Gattuso? Dove può andare

La carriera di Gattusa è sempre stata contraddistinta da episodi particolari, riguardo anche la solidità finanziaria dei club in cui è andato. Da inizio carriera, è sempre approdato in realtà molto difficili che avevano difficoltà a pagare gli stipendi a calciatori e staff. E’ successo a Pisa così come a Valencia ma in Grecia, per esempio, all’Ofi Creta, ha dovuto mettere mani al portafogli per pagare i suoi calciatori. Una situazione del genere la sta vivendo attualmente in Croazia, all’Hajduk, anche se questa volta si trova, per la prima volta in carriera, in lotta per vincere un titolo Nazionale. Per il futuro, però, il tecnico spera di andare in una realtà solida che possa consentirgli di svolgere al massimo il suo lavoro. L’ipotesi di ritornare in Serie A stuzzica e non poco il mister.

Secondo le ultime notizie di mercato, Gennaro Gattuso è l’ultima idea per il Torino se non dovesse essere confermato Vanoli a fine campionato. Dopo un inizio di stagione sprint, la squadra si è fermata. Il calo è dovuto anche all’infortunio di Zapata, che ha chiuso in anticipo la sua stagione dopo il brutto ko accusato nel match contro l’Inter. E in attesa dei rinforzi dal mercato di gennaio, iniziano già a circolare le prime voci in città che riguarda l’eventuale addio anticipato di Vanoli che può essere sostituito a Torino da Gattuso che è attualmente in Croazia ed in lotta per la vittoria del campionato. La situazione all’Hajduk Spalato, però, non è delle migliori con i contrasti interni con la presidenza che hanno portato all’allontanamento di Kalinic, l’ex attaccare ora ds che ha voluto Gattuso sulla panchina della squadra croata. A complicare tutto, anche i problemi economici della squadra. Ecco perché si fa sempre più largo l’ipotesi di un ritorno in Serie A per Gattuso che prima però vuole chiudere in modo positivo la sua avventura alla guida dell’Hajduk.