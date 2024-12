Ibra lo vuole e l’agente apre: il Milan ora sogna il grande colpo

Nuova idea di Ibrahimovic per il mercato del Milan: l’agente del centrocampista apre a questa possibilità

Il mercato di gennaio è alle porte e il Milan tiene le porte aperte per operazioni sia in entrata che in uscita. In questi primi tre mesi della nuova stagione abbiamo visto un netto cambiamento rispetto agli anni scorsi con Stefano Pioli: gli infortuni sono ridotti al minimo e hanno finalmente una media normale dopo stagioni di carneficine. Di questi tempi, un anno fa il Milan era già a 30 infortuni: una roba che non si era mai vista.

Questo ha permesso a Fonseca, grazie al lavoro del suo staff, di scendere in campo sempre con una formazione competitiva ma è altrettanto palese che in rosa ci siano delle lacune. Ad esempio, la squadra oggi ha solo 4 difensori centrali a disposizione: potrebbero anche bastare ma, in una stagione così lunga e piena di impegni, il rischio è sempre dietro l’angolo, ecco perché si ragiona per l’acquisto di un altro centrale. I tifosi però spingono per l’arrivo di un centrocampista: non si fidano granché di Ismael Bennacer, prossimo al rientro, e uno dei nomi che piace da sempre gioca in Serie A – ed è reduce da un lunghissimo infortunio.

Colpo in Serie A del Milan, l’agente apre alla possibilità

Lewis Ferguson è ormai rientrato a pieno regime con il Bologna dopo il grave infortunio al ginocchio. La stagione scorsa per lui è stata incredibile sotto le direttive di Thiago Motta, che starebbe spingendo per averlo anche alla Juventus. Attenzione però anche al Milan, e nello specifico Zlatan Ibrahimovic, che potrebbero fare un tentativo. C’è l’apertura dell’agente.

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, l’agente Billy McMurdo ha parlato delle condizioni fisiche del suo giocatore, del recente (e importante) rinnovo di contratto con il Bologna e anche di futuro. “Le voci sulla Juventus ci saranno sempre ma Lewis è concentrato sul Bologna“, in generale ha detto che Ferguson ama l’Italia e prenderebbe in considerazione solo “opportunità eccezionali”, questo significa che in caso di chiamata da parte di squadre come Juventus e Milan difficilmente dirà di no. I rossoneri possono quindi valutare anche questa possibilità, anche se si tratta di un giocatore che, in questo momento, non rientra nelle priorità né per il ruolo e né, soprattutto, per le caratteristiche. Il Bologna chiederebbe tanto per cederlo e il Milan, per il centrocampo, ha un altro obiettivo: è Samuele Ricci del Torino, che può diventare una pista concreta a giugno.