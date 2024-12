Lo vuole per gennaio: Galliani pesca in casa Milan

Dal Milan al Monza. L’asse lombardo potrebbe portare a nuovi affari durante il calciomercato di gennaio: ecco l’ultima idea di Galliani

Adriano Galliani e il Milan sono pronti a tornare a fare affari. In estate il Monza ha acquistato a titolo definitivo Daniel Maldini, dopo averlo preso in prestito nel gennaio scorso.

Qualche milioni di euro nelle casse del Diavolo, per il trasferimento del giovane italiano in Brianza. Un affare che ha fatto discutere parecchio i tifosi rossoneri, che sperano adesso di poter riabbracciare il figlio di Paolo. La possibilità esiste ed è molto concreta, visto che il Milan si è garantito il 50% della futura rivendita e potrebbe riportarlo alla base per soli sei milioni di euro. E’ questa, infatti, la metà del prezzo della clausola rescissoria fissata, che permetterebbe a qualsiasi squadra italiana di acquistare Maldini a luglio. Se il club a voler prendere Daniel fosse straniero, invece, i soldi da sborsare sarebbero 15 milioni. In estate, dunque, capiremo dove giocherà il calciatore, che piace tanto a tutte le big del nostro campionato: dall’Inter alla Juventus, passando per l‘Atalanta, le grandi ci stanno pensando seriamente.

Milan-Monza, asse caldo: Galliani pensa a Zeroli

Ma gli affari tra il Milan e il Monza potrebbero non essere finiti qui. Il Diavolo, come vi stiamo raccontando ormai da settimane, è interessata a Bondo.

Il centrocampista francese è sul taccuino di Geoffrey Moncada da tempo, ma la sensazione è che la trattativa possa decollare solo a fine campionato. Più facile, invece, che sia un altro calciatore a fare il percorso inverso, durante la sessione invernale. Stiamo parlando di Kevin Zeroli, che si sta mettendo in mostra con il Milan Futuro. In Serie A, invece, non ha trovato spazio con Paulo Fonseca. Il tecnico rossonero, in una conferenza stampa recente, ha detto chiaramente, che alcuni calciatori – ha citato pure il centrocampista – si adatterebbero meglio nel massimo campionato che in Serie C, dove il gioco è decisamente più fisico. Chissà dunque che il Diavolo non decida seriamente di prendere in considerazione la cessione in prestito di Zeroli, sul quale il Milan crede davvero molto. Il capitano della squadra di Bonera, nel frattempo, ha dovuto saltare l’ultimo impegno contro la Ternana per un sovraccarico alla coscia destra. A questo punto chi sperava di vederlo in campo per qualche minuto contro il Sassuolo in Coppa Italia potrebbe rimanere deluso.