Milan, accordo e firma: c’è già la data dell’annuncio

Il Milan è ad un passo dall’accordo: il giocatore dovrebbe presto firmare coi rossoneri, c’è già la data dell’annuncio

La scorsa è stata una settimana importante per il Milan: è stato infatti annunciato il rinnovo di contratto di Matteo Gabbia, cioè uno dei migliori, se non il migliore, giocatore della squadra per tutto il 2024. Per lui è stato un anno magico: dal ritorno ai rossoneri alla crescita costante, dalla prima convocazione in Nazionale a, come detto, il rinnovo. Un contratto praticamente a vita: fino al 2029 e a 1,8 milioni, il doppio di quanto guadagnava prima.

Quello di Gabbia è l’annuncio di apertura di una campagna di rinnovi che, nel giro di pochi mesi, dovrebbe portare ad annunci molto importanti. Aspettiamo aggiornamenti per quanto riguarda Mike Maignan, con il quale siamo sempre più vicini ad un accordo: contratto fino al 2028 a 5 milioni. Non c’è ancora la stretta di mano definitiva ma tutte le strade portano a questa firma. C’è ancora tanto da lavorare, invece, con Theo Hernandez, per il quale non sono in corso contatti concreti col suo entourage. Siamo sulla buona strada, oltre che per Maignan, anche per un altro rinnovo: arrivano sempre più conferme in merito ad un imminente accordo, ed è già stato stabilito quando sarà annunciato.

Milan ad un passo dall’accordo, annuncio a breve

In Milan–Empoli il protagonista è stato Tijjani Reijnders, autore di una splendida doppietta, l’ennesima della sua stagione che, fino ad oggi, sta regalando grandi soddisfazioni. L’olandese è migliorato in zona gol ed è ormai uno degli insostituibili dello scacchiere di Paulo Fonseca. Già nelle scorse settimane con il centrocampista sono avanzati contatti per il rinnovo e, stando agli ultimi aggiornamenti, siamo davvero vicini all’accordo.

Con Reijnders siamo vicini praticamente su tutto: l’idea è di annunciare il rinnovo a giugno 2025, così da fare scattare il nuovo contratto per cinque anni giusti e quindi con scadenza nel 2030. Importante anche l’adeguamento: oggi Reijnders guadagna “solo” 1,7 milioni, l’idea della società è di arrivare subito almeno a 3 milioni. Condizione che il giocatore sembra accettare volentieri: il suo obiettivo è restare qui perché si trova bene, sia professionalmente che privatamente, e non ha intenzione di andare altrove. Né in Premier, dove qualche sondaggio c’è stato, né in Spagna, dove avrebbe potuto giocare con la maglia del Barcellona. Ma fra le opzioni ha scelto il Milan perché pensava potesse essere la strada giusta per la sua carriera. Una scelta da benedire.