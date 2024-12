Milan, doppia assenza ufficiale: la probabile formazione contro il Sassuolo

I rossoneri dovranno rinunciare a due giocatori importanti in Coppa Italia: ecco il possibile undici titolare a San Siro.

Paulo Fonseca è stato chiaro: il Sassuolo non va sottovalutato e l’obiettivo è arrivare fino alla finale di Coppa Italia. Ci sarà un po’ di turnover, però il Milan andrà in campo con una squadra in grado di vincere questo match contro la capolista della Serie B.

L’allenatore portoghese ha confermato ufficialmente che non saranno convocati Mike Maignan e Theo Hernandez. Il primo ha si è sottoposto a un’operazione ai denti, mentre il secondo ha accusato una contusione a un piede. Dovrebbero essere di nuovo a disposizione per il prossimo impegno di campionato contro l’Atalanta in programma venerdì a Bergamo. Un big match molto importante, per la classifica e non solo.

Coppa Italia, Milan-Sassuolo: le probabili formazioni della partita

Marco Sportiello sfrutterà l’assenza di Maignan per collezionare la sua prima presenza stagionale. Come molti ricorderanno, si era infortunato alla mano sinistra durante la tournée negli Stati Uniti. Un taglio avvenuto accidentalmente in hotel e che lo ha tenuto fuori per dei mesi. Da tempo è rientrato e contro il Sassuolo avrà l’occasione di tornare a giocare.

Per quanto riguarda la difesa, non sembrano esserci dubbi su chi farà parte del quartetto: Davide Calabria, Fikayo Tomori, Strahinja Pavlovic e Filippo Terracciano. A centrocampo dovrebbe esserci la conferma dei titolarissimi Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders, una scelta un po’ a sorpresa, visto che sembrava potesse giocarne al massimo uno. I due non hanno stanzialmente sostituti e pertanto per Fonseca è difficile rinunciarvi, però c’era la sensazione che potesse esserci Yunus Musah in mezzo al posto di Fofana.

Per quanto riguarda il tridente offensivo, Samuel Chukwueze e Ruben Loftus-Cheek sono sicuri del posto. Sulla fascia sinistra ci sarà uno tra Rafa Leao e Noah Okafor, dipenderà dalle condizioni di quest’ultimo, assente contro l’Empoli a causa dell’influenza. Il centravanti sarà Tammy Abraham, anche Francesco Camarda scalpita per avere altro minutaggio e segnare il primo gol con la maglia della Prima Squadra rossonera.

Milan (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao/Okafor; Abraham.

Sassuolo (4-3-3): Satalino; Missori, Odenthal, Muharemovic, Paz; Iannoni, Obiang (Ghion), Caligara; Volpato (Berardi), Mulattieri, Laurienté.