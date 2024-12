Milan, tutti i numeri dei difensori: ecco la miglior coppia, Pavlovic-Tomori la peggiore

Contro l’Empoli è arrivato un altro clean-sheet, il secondo consecutivo dopo quello contro la Juventus. In entrambe le circostanze c’era la coppia Thiaw-Gabbia

Qual è la coppia difensiva titolare del Milan? Fino a venerdì erano in molti a chiederselo. I giornalisti lo hanno domandato a Paulo Fonseca, che però non ha voluto rispondere, affermando solo che cambiare aiuta ad evitare gli infortuni.

Così domani vedremo in campo ancora una volta il duo Tomori-Pavlovic, con Matteo Gabbia e Malick Thiaw, che si candidano ad essere titolari per la terza volta di fila in Serie A, venerdì prossimo. Ad oggi, dunque, sembrano esserci pochi dubbi su chi abbia deciso di puntare, in questo momento, il tecnico portoghese

La coppia italo-tedesca ha però al momento solamente due presenze, in cui sono arrivati due clean-sheet. La partita di Bergamo ci dirà chiaramente tanto sulla loro affidabilità e se continueranno ad essere i titolari da schierare nelle sfide più importanti, come sta succedendo ultimamente.

Milan, tutte le coppie di difesa: garanzia Gabbia

Ma Fonseca ci ha abituato a cambiare e sono i numeri a dircelo. C’è, però la speranza concreta che Thiaw-Gabbia sia davvero il duo più affidabile.

Analizzando dunque le 18 partite fin qui giocate – sotto potete vedere tutto nel dettaglio – scopriamo che la coppia, scelta dall’inizio, che ha giocato di più, è quella formata da Gabbia e Tomori, ben cinque partite e cinque gol presi. Il duo Thiaw-Pavlovic, che ha disputato dall’inizio quattro gare, ha subito le stesse reti. La coppia, che invece, ha fatto peggio è quella formata da Pavlovic e Tomori, con loro in campo il Diavolo ha incassato 9 gol. Meglio quando in campo c’è Gabbia che in coppia con Thiaw e Pavlovic (2+1) non ha fatto incassare reti al Diavolo.

Prendendo singolarmente i centrali, così, vediamo, che con Tomori il Milan ha subito ben 17 gol, con Pavlovic 14, con Thiaw 8 e con Gabbia 5.

Siamo consapevoli del fatto, che questi numeri non dicono tutto perché andrebbe preso in considerazione l’avversario, ma anche i compagni di squadra, visto che nel calcio di oggi si difende in un undici. Ma le statistiche dei quattro centrali possono comunque essere utili a fornire tante indicazioni e spunti

Serie A

Milan-Torino: Tomori/Thiaw 2 gol subiti

Parma-Milan: Pavlovic/Tomori 2

Lazio-Milan: Pavlovic/Tomori 2

Milan-Venezia: Pavlovic/Gabbia 0

Inter-Milan: Gabbia/Tomori 1

Milan-Lecce: Gabbia/Tomori 0

Fiorentina-Milan: Gabbia/Tomori 2

Milan-Udinese: Thiaw/Pavlovic 0

Milan-Napoli: Thiaw/Pavlovic 2

Monza-Milan: Thiaw/Pavlovic 0

Cagliari-Milan: Thiaw/Pavlovic 3

Milan-Juve: Gabbia/Thiaw 0

Milan-Empoli: Gabbia/Thiaw 0

Thiaw-Tomori: 2 gol subiti (1 partita)

Pavlovic-Tomori: 4 (2 partite)

Pavlovic-Gabbia: 0 (1 partita)

Gabbia-Tomori: 3 (3 partite)

Thiaw-Pavlovic 5 (4 partite)

Gabbia-Thiaw: 0 (2 partite)

Champions League



Milan-Liverpool: Pavlovic/Tomori 3 gol subiti

Bayer-Milan: Gabbia/Tomori 1

Milan-Brugge: Gabbia/Tomori 1

Real-Milan: Thiaw/Tomori 1

Slovan-Milan: Pavlovic/Tomori 2

Pavlovic-Tomori: 5 gol subiti (2 partite)

Gabbia-Tomori: 2 (2 partite)

Thiaw-Tomori: 1 (1 partita)

2 partite da titolari GABBIA-THIAW: 0 gol subiti

1 GABBIA-PAVLOVIC: 0

2 THIAW-TOMORI: 3

5 GABBIA-TOMORI: 5

4 THIAW-PAVLOVIC: 5

4 PAVLOVIC-TOMORI: 9

8 Â partite da titolare GABBIA: 5 gol subiti

8 THIAW: 8

9 PAVLOVIC: 14

11 TOMORI: 17