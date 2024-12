Ritorno a sorpresa in casa Milan, per giugno si valuta il grande ex

Il Milan potrebbe tentare di riportare questo ex rossonero a casa nella sessione di mercato estiva. Operazione più che fattibile.

Tra un mese esatto scatterà la sessione di mercato di gennaio. Per il Milan, così come per altri club, sarà l’occasione per puntellare la rosa attuale e, ove possibile, scartare qualche esubero così da limitare i costi societari. Difficile ad oggi capire se la società di via Aldo Rossi sarà tra le protagoniste di tale finestra invernale, visto che non pare avere bisogni così estremi ed evidenti.

Se è complicato capire cosa farà il Milan tra un mese, figuriamoci nella sessione estiva prossima, quella che scatterà a giugno 2025. Innanzitutto bisognerà vedere quali traguardi avrà raggiunto la squadra di Paulo Fonseca e se l’allenatore portoghese, che sta tenendo un ritmo ancora altalenante tra campionato e coppe, si sarà meritato la riconferma sulla panchina milanista.

Nelle ultime ore però è spuntata una pazza idea per il futuro mercato in entrata del Milan, proprio riguardante l’estate che verrà. I rossoneri potrebbero inserire un innesto a centrocampo, magari per rimpiazzare l’ormai ‘desaparecido’ Ismael Bennacer, che ha il sapore nostalgico. Si tratta di un ex calciatore del Milan, cresciuto nel vivaio rossonero, che potrebbe tornare dopo diversi anni come rinforzo di esperienza e solidità.

Centrocampo Milan, gradito ritorno: arriva dalla capitale

I rumors di cui parliamo riguardano Bryan Cristante. Ovvero il mediano classe ’95, originario del Friuli ma che ha espresso i suoi primi passi nel calcio che conta proprio con la maglia del Milan. Fu la squadra rossonera a farlo crescere nel settore giovanile e lanciarlo in prima squadra nel lontano 2014, quando si parlava di lui come di un predestinato.

Dal 2018 Cristante è uno dei punti fermi del centrocampo della Roma, un calciatore di fisicità e solidità che però di recente risulta tra i più criticati dai tifosi per le sue prestazioni in calo ed il momento difficile dei giallorossi in generale. Ha il contratto in scadenza nel 2027, ma è molto probabile che la sua avventura capitolina sia vicina ai titoli di coda.

L’idea buona per il Milan sarebbe quella di riportare Cristante a casa, per completare un reparto mediano già ben formato da calciatori dinamici come Reijnders, Fofana e Musah. Un ultimo tassello d’esperienza e fisicità potrebbe far comodo, soprattutto se la Roma dovesse privarsi del proprio numero 4 per una cifra non troppo elevata.

I rapporti recenti tra Milan e Roma sul mercato sono tra l’altro ottimali: la scorsa estate i due club hanno dato vita ad uno scambio di prestiti con Abraham in rossonero e Saelemaekers nella capitale. Non è dunque da escludere che possano andare in porto nuove e gradite operazioni nel prossimo futuro.