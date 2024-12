Tifosi Ferrari in ansia, le parole di Hamilton preoccupano

Hamilton ha vissuto una stagione al di sotto delle aspettative: il suo messaggio per il futuro è chiaro.

Il sogno di Lewis Hamilton è conquistare l’ottavo titolo mondiale in F1 e diventare così il più titolato nella storia di questo sport. Ci proverà con la Ferrari a superare la leggenda che condivide con lui l’attuale primato, ovvero Michael Schumacher, che con la rossa ha vinto cinque delle sue sette corone iridate.

Il pilota inglese era andato a un passo dal raggiungimento del suo obiettivo nel 2021, quando venne beffato all’ultima gara da Max Verstappen, favorito da una controversa decisione dell’allora race director Michael Masi. Successivamente la Mercedes non gli ha più dato una macchina che gli consentisse di poter puntare ad essere di nuovo campione. È stato frustrante per uno abituato a lottare sempre per le primissime posizioni e che si è ritrovato spesso a non essere neppure sul podio. Il trasferimento nella scuderia di Maranello, più forte della Mercedes nel 2024, servirà a dargli anche nuovi stimoli per il futuro.

F1, la delusione di Lewis Hamilton

A gennaio compirà 40 anni, ma Hamilton ha ancora fame di vittorie e il suo auspicio è quello di aver fatto bene a puntare sul progetto Ferrari per il biennio 2025-2026. A proposito di 2026, quello sarà l’anno del grande cambiamento del regolamento tecnico e potrebbe esserci uno sconvolgimento dei valori sulla griglia della F1.

Dopo tanti anni in Mercedes, probabilmente Lewis ha bisogno di cambiare ambiente e di trovare nuove motivazioni. Approdare nel team più vincente nella storia della Formula 1, quello per il quale tutti sognano di correre, potrebbe ridargli il sorriso un po’ smarrito negli ultimi tre anni.

Il Gran Premio del Qatar è iniziato con nuove delusioni. Dopo le prove libere ha ammesso di essere semplicemente lento con la Mercedes. Dopo la Sprint conclusa al sesto posto, è stato interpellato sulla possibilità di aver capito qualcosa in più sul setup della macchina e ha risposto così: “Non ho una risposta, ma a questo punto non mi interessa. Voglio solo superare le ultime gare e fare il mio lavoro, presentarmi al via e poi arrivare alla pausa invernale“.

Hamilton non vede l’ora che termini questo campionato di F1 e di ricaricare le batterie in vista della prossima stagione. Il suo rendimento in Ferrari sarà tra i temi del 2025. I tifosi ferraristi sperano che il suo basso morale attuale si trasformi in energia positiva per quanto vestirà la tuta rossa.