Djokovic-Sinner, la rivelazione lascia di stucco tutti i tifosi

Novak Djokovic si lascia andare ad una rivelazione clamorosa, le sue parole su Sinner lasciano a bocca aperta gli appassionati italiani

Reduce da una stagione semplicemente straordinaria, Sinner si sta godendo qualche giornata di meritato riposo, prima di cimentarsi nella preparazione invernale in vista della prossima annata tennistica. Intanto, il suo nome continua ad affollare siti web e pagine di giornale, e non solo per la controversa vicenda doping che tiene col fiato sospeso milioni di appassionati italiani.

Nelle ultime ore, infatti, un celebre rappresentante del mondo della racchetta si è soffermato su Jannik spendendo parole al miele per l’altoatesino. Il personaggio in questione è l’ex leader del ranking – nonché 24 volte campione slam – Novak Djokovic, il quale, in una lunga intervista rilasciata a Sportweek, ci ha anche tenuto a dare qualche prezioso consiglio al giovane rappresentante nostrano.

Djokovic, arriva l’endorsement per Sinner: le parole al miele di Nole

Partiamo dal principio. Il serbo ha innanzitutto rivelato di non aver mai avuto dubbi riguardo il fatto che il percorso sportivo di Sinner sarebbe stato contrassegnato da grandi successi. “Si vedeva che avrebbe avuto una grande carriera, perché aveva già la giusta mentalità e concentrazione“, ha affermato il nativo di Belgrado. “Non mi stupisce vederlo oggi a questi livelli. L’ho seguito con attenzione in tutti questi anni, osservando il suo modo di giocare e di strutturarsi. E il fatto di lavorare con Darren Cahill, uno che ha già seguito tanti numeri uno, non può che essergli di grande aiuto”, ha aggiunto.

Nel corso della chiacchierata con il noto settimanale, Djokovic ha inoltre spiegato qual è – a suo parere – l’ingrediente principe della ricetta valsa all’azzurro la vetta del tennis mondiale: “Jannik vuole sempre migliorarsi“.

Allo stesso tempo, tuttavia, Nole ha voluto sottolineare: “Una cosa è vincere i primi due Slam e diventare numero uno. Un’altra è restare a certi livelli per tanti anni”. In tal senso, questa la sua dritta ad indirizzo di Jannik: “Serve innanzitutto circondarsi di una squadra competente di cui potersi fidare. C’è poi bisogno del giusto equilibrio tra la vita professionale e quella personale“.

Infine, Djokovic ha dato un ulteriore consiglio al tennista tirolese, invitandolo un po’ a seguire le sue orme: “Il prossimo obiettivo sarà di individuare la formula giusta per investire al meglio nel suo corpo. Per prevenire infortuni, rimanere sano, motivato e soprattutto appassionato dal tennis”.

Staremo a vedere se effettivamente Sinner riuscirà a replicare in maniera costante gli straordinari successi ottenuti nel 2024. Certo è che, conoscendo Jannik, l’azzurro farà tesoro tesoro delle parole di uno che nella vita ha vinto praticamente tutto e, a 37 anni suonati, ancora non è sazio.