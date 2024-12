Galliani pesca in casa Juventus: affare fatto per gennaio

Adriano Galliani è pronto a muoversi con forza durante il calciomercato invernale per raffare il Monza: occhi puntati in casa Juventus

Il Monza di Adriano Galliani ha vissuto decisamente momenti migliori. La squadra brianzola si trova, infatti, al penultimo posto in classifica, con dieci punti, frutto di una sola vittoria e ben sette pareggi.

L’ultimo è arrivato sabato contro il Como, in un derby che non ha dato la scossa sperata. Alessandro Nesta sta certamente facendo un buon lavoro, ma la rosa appare corta e non sta fornendo le alternative degli scorsi anni. In avanti, ad esempio, è evidente che manchi qualcosa. La retroguardia è una delle migliori della Serie A con diciassette gol subiti, ma si segna davvero poco: solo dodici i centri, peggio hanno fatto solo il Venezia (11), che occupa l’ultimo posto in classifica, e il Lecce (7).

Serve cambiare marcia se si vuole mantenere la categoria. Serve anche un mercato all’altezza a gennaio, con rinforzi giusti, soprattutto dalla cintola in su e Adriano Galliani è pronto a muoversi, andando a bussare alle porte dei grandi club, per provare a mettere le mani su dei giocatori che possono tornare utili.

Monza, non solo Zeroli: Galliani pensa a Mbangula

In questi giorni si sta tanto parlando della possibilità di vedere in Brianza Kevin Zeroli. Il giocatore italiano dei rossoneri sta facendo bene in Serie C, ma la sensazione, come ha sottolineato Paulo Fonseca, in una recente conferenza stampa, che nel massimo campionato possa rendere ancora meglio.

Il centrocampista potrebbe così sbarcare a Monza con la formula del prestito. Formula con la quale i biancorossi vorrebbero prendere anche Samuel Mbangula della Juventus. Il classe 2004 di Bruxelles si è ritagliato un ruolo importante nella prima parte della stagione. Viste le tante assenze, Thiago Motta ci ha puntato molto, buttandolo nella mischia alla prima giornata di Serie A, nel match contro il Como. E’ arrivato subito il gol e poi un assist. Nel match successivo sono stati due i passaggi vincenti nel tre a zero inflitto al Verona. Poi pian piano, con gli acquisti dell’ultimo mercato estivo sempre più inseriti negli schemi dell’ex Bologna, Mbangula ha giocato decisamente meno, venendo relegato in panchina.

A gennaio così è pronto a fare le valigie, con la Juventus che vorrebbe monetizzare dalla sua cessione. Servono una quindicina di milioni, ma se l’offerta non dovesse arrivare, diventerebbe sempre più possibile l’idea di cederlo in prestito, magari proprio al Monza.