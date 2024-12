L’annuncio apre al grande tradimento: Milan di sasso

Il Milan rischia un altro bruttissimo tradimento: il calciatore ci sta pensando e dal club arriva l’apertura totale

Per il Milan è tempo di Coppa Italia. I rossoneri questa sera affrontano il Sassuolo nel torneo che in bacheca manca da 21 anni: l’ultima volta che i rossoneri lo hanno vinto era la stagione 2002-2003, in campo c’era una squadra formidabile e in panchina Carlo Ancelotti. I tempi sono cambiati e il Milan, oggi, è un’altra cosa. Pensare di portare a casa la Coppa Italia dovrebbe essere una priorità, anche se più volte dalla società si è fatto intendere che non ha troppa importanza.

Intanto la sessione di gennaio si avvicina e si torna a parlare di calciomercato e delle possibili operazioni in entrata e in uscita. Il Milan potrebbe scegliere di fare almeno due acquisti: un difensore centrale, così da aggiungere un quinto elemento agli attuali quattro, e un centrocampista, anche se tutto dipende da come rientrerà Ismael Bennacer, ormai prossimo al ritorno a Milanello. Anche le altre squadre lavorano sul mercato, per il presente e per il futuro. L’Inter, tramite Marotta, potrebbe pensare ai classici colpi a costo zero. Due di loro potrebbero diventare obiettivi nei prossimi mesi, e uno di questi sarebbe un clamoroso tradimento per il Milan.

Donnarumma-Inter, Marotta apre: la situazione

I giocatori in questione sono due nello specifico: Gianluigi Donnarumma e Marco Verratti, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2025. Il portiere del Psg non sta vivendo un momento particolarmente positivo col club, tanto da aver perso il posto da titolare, per scelta tecnica, nella importante sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Di certo l’italiano, per la poca attitudine con i piedi, non è il profilo migliore per Luis Enrique.

Donnarumma come sappiamo ha un contratto importante per un altro anno e mezzo: alla fine dello stesso, il portiere della Nazionale potrebbe scegliere di andar via a costo zero, come ha fatto quando era al Milan, per ritornare in Italia. La Juventus è una pista da seguire, così da raccogliere anche nel club l’eredità lasciata da Gigi Buffon, ma attenzione anche all’Inter: “Ormai è consuetudine che ai grandi club vengano accostati questi calciatori“, ha detto il presidente nerazzurro ai microfoni di Sky Sport. Il dirigente interista ci ha tenuto però a sottolineare che in questo momento la società non sta lavorando per nessuna trattativa in particolare: le piste Donnarumma e Verratti restano da seguire quindi, ma non per gennaio. Possono prendere corpo solo durante il prossimo anno.