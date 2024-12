Messaggio commovente di Fonseca: applausi dei tifosi rossoneri

Un messaggio da brividi quello che l’allenatore del Milan Paulo Fonseca ha lanciato poche ore fa: ecco cosa è successo

Il Milan è tornato a vincere, con un netto 3-0 rifilato all’Empoli in quel di San Siro. Un successo figlio dell’ottima prestazione del gruppo rossonero, in particolare di Tijjani Reijnders sempre più prezioso per l’allenatore del ‘Diavolo’, Paulo Fonseca.

Ad ogni modo il cammino del ‘Diavolo’ proseguirà attraverso impegni cruciali che, nelle prossime settimane, tracceranno le ambizioni stagionali. Al momento il Milan è ben lontano dalla lotta Scudetto, dopo i numerosi passi falsi che hanno caratterizzato il percorso della squadra milanese. Lo sa bene, benissimo Paulo Fonseca che sta provando a costruire qualcosa di importanti mantenendo le elevate ambizioni che dovrebbero sempre contraddistinguere una società come quella di Via Aldo Rossi.

Ad ogni modo nelle ultime ore è successo qualcosa di davvero inaspettato che ha fermato letteralmente il mondo del calcio. E Fonseca, con un messaggio assai sentito, ha voluto lanciare un segnale di speranza e vicinanza. Stavolta i tifosi rossoneri non potrebbero essere più orgogliosi del mister, che ha dimostrato grandissima umanità.

Fonseca da brividi: “Siamo tutti con te”

Sono state ore di grande ansia e paura. Fiorentina-Inter, Edoardo Bove si accascia a terra per un malore, la gara viene sospesa. I calciatori in campo sono preoccupati, c’è chi piange. Il calciatore della Fiorentina, arrivato in estate dalla Roma, viene subito soccorso e trasportato in ospedale.

Sono stati tantissimi i messaggi di vicinanza per il centrocampista, vittima di un arresto cardiaco che ha spaventato tutti. Dai compagni a Simone Inzaghi, davanti al quale Bove si è accasciato all’improvviso al minuto 17. Il calcio si fa da parte, adesso è il momento di attendere buone nuove dall’ospedale dove Edoardo sta lottando. Intanto l’allenatore del Milan Paulo Fonseca ha voluto condividere la sua vicinanza con il calciatore e la sua famiglia.

Un messaggio semplice ma sentito quello del tecnico portoghese, accompagnato da un cuore. “Forza Edoardo, siamo tutti con te”, le parole che Fonseca ha voluto scrivere su Instagram in una storia nella quale a trionfare è una splendida stretta di mano tra il calciatore ex Roma e l’allenatore lusitano. Un momento di grande sportività e affetto.

La speranza di tutti, a questo punto, è che possano arrivare il prima possibile novità sulle condizioni del giovane calciatore per il quale il bollettino medico diramato poche ore dopo ciò che è successo al Franchi, ha parlato di “sedazione farmacologica in terapia intensiva”. Il calcio, mai come oggi, è vicinanza, unione. E Fonseca ne ha dato prova con il suo generoso lato umano.