Milan, Fonseca lancia l’allarme: ‘doppio’ colpo a centrocampo

Il Milan è pronto a rafforzare il centrocampo con due innesti, uno di questi sarà Ismael Bennacer, ma l’altro arriverà dal mercato

Il conto alla rovescia sta per finire. Ismael Bennacer è pronto a riabbracciare Paulo Fonseca e i suoi compagni di squadra. Domani, mercoledì 4 dicembre, l’algerino farà ritorno a Milanello, per continuare a lavorare in vista del rientro, che ormai appare davvero vicino.

A Carnago, l’ex Empoli proseguirà la riatletizzazione, prima di unirsi al gruppo per iniziare a dare una mano al Milan, che non vede l’ora di utilizzarlo per dar il cambio a Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. I due centrocampisti anche contro il Sassuolo saranno chiamati a giocare dal primo minuto. Un segnale chiaro lanciato da Fonseca alla dirigenza che fa capire chiaramente che il francese e l’olandese non hanno sostituti. Come ampiamente scritto, Yunus Musah viene ormai utilizzato come esterno e Ruben Loftus-Cheek, un lontano parente di quello ammirato lo scorso anno, sta faticando ad esprimersi un po’ ovunque, ma il portoghese lo preferisce certamente da trequartista.

Milan, il colpo arriva dalla Serie A: il punto della situazione

Bennacer, dunque, ad oggi è l’unico cambio di Reijnders e Fofana, che devono fare gli straordinari fino al suo rientro. Ma il Milan vuole comunque allungare la rosa e regalare un nuovo centrocampista a Paulo Fonseca.

Un centrocampista giovane, che conosce la Serie A e che abbia margini di crescita. Un colpo non troppo caro che possa permettere al tecnico portoghese di avere un’alternativa in più. Che Samuele Ricci sia il preferito della dirigenza non è certo un segreto, ma l’italiano difficilmente lascerà il Torino a gennaio. Urbano Cairo è poi una bottega cara e guardare altrove è dunque un dovere. Il nome cerchiato in rosso è quello di Belahyane, che il Verona alla giusta offerta potrebbe cedere già a gennaio. Bisogna vincere la concorrenza della Lazio, ma sul giocatore ci sono anche Inter, Marsiglia, Chelsea e Manchester City. Attenzione inoltre a Frendrup del Genoa, che può lasciare la Liguria per una quindicina di milioni, ma interessa anche alla Juventus di Thiago Motta. Un’ultima idea, infine, porta a Bondo del Monza. I rapporti con i brianzoli sono ottimi e il centrocampista è da tempo sul taccuino di Moncada. Anche i biancorossi, però, sono poco propensi a cedere il giocatore già durante il mercato di gennaio, soprattutto adesso che si è fermato Pessina.