Milan, nuovo colpo in Ligue 1: l’attaccante conferma l’interesse rossonero

Un giocatore che milita in Francia ha risposto in merito all’interesse del club rossonero nei suoi confronti.

Nella passata stagione si è fatto un gran parlare su come il Milan avrebbe dovuto rinforzare il proprio attacco. Dando per scontata la partenza di Olivier Giroud, serviva prendere un sostituto di alto livello e sono trapelati diversi nomi. Alla fine è stato Alvaro Morata il prescelto, quindi un altro centravanti esperto e con doti da leader.

Lo spagnolo non si sta rivelando un goleador, spesso deve allontanarsi dell’area per aiutare la squadra, però Paulo Fonseca è convinto del suo valore e del fatto che segnerà tante reti. L’allenatore si aspetta tanto anche da Tammy Abraham, altro nuovo arrivo durante l’ultimo calciomercato estivo. A differenza di Morata, comprato a titolo definitivo, è arrivato in prestito secco e quindi dovrà convincere il club ad acquistare il suo cartellino. Altrimenti, tornerà a Roma e i rossoneri punteranno su un altro attaccante.

Calciomercato Milan, un altro nigeriano per i rossoneri?

Tra i centravanti accostati al Diavolo tra il 2023 e il 2024 c’è anche Akor Adams. Il 24enne nigeriano milita nel Montpellier, che lo ha comprato nell’estate 2023 dai norvegesi del Lillestrom per 4,5 milioni di euro. Alla prima stagione in Francia ha totalizzato 10 gol e 2 assist in 33 presenze. In questa è a quota 3 reti e 2 assist in 11 partite, non segna dal 22 settembre e ha saltato le ultime 2 giornate di Ligue 1 a causa di un infortunio muscolare. La sua squadra sta faticando parecchio, è ultima in classifica con 8 punti, a -5 dalla zona salvezza. Per evitare la retrocessione in Ligue 2, i suoi gol saranno fondamentali.

Era il 2023 quando sono iniziati i circolare i primi rumors sull’interesse del Milan, che ovviamente ha mandato i propri scout in Francia per vederlo da vicino. Intervistato da Tribalfootball.com, Adams ha risposto in merito all’interesse del club rossonero nei suoi confronti: “Non ci ho fatto molta attenzione, perché ero appena arrivato nel campionato francese e le cose potevano andare in entrambi i modi, bene o male. Ero molto positivo e concentrato sull’allenamento, sull’apprendimento e sul fare semplicemente il mio lavoro, cioè segnare per la squadra. Ma ovviamente quando hai una squadra come il Milan che ti guarda, per me è un incentivo, non una pressione: significa sapere che il mio calcio si sta sviluppando nella giusta direzione“.

I rossoneri hanno già Samuel Chukwueze come nigeriano in organico e certamente l’ex Villarreal potrebbe parlargli bene dell’ambiente, se si dovesse sviluppare una trattativa più avanti. Ogni discorso è rinviato a fine stagione. E se il Montpellier dovesse retrocedere, l’acquisto di Adams potrebbe diventare un’occasione per diverse società.